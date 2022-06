PENDAROVSKI Tražimo čvrste garancije da će Bugari u Ustavu biti poslednji zahtev Sofije

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom u Ohridu, Pendarovski je rekao da ne postoji politički problem ni sa vladom, ni sa opozicijom u vezi sa unošenjem u Ustav Bugara koji žive u Severnoj Makedoniji.

- Tražimo poslednjih meseci da 23. juna od Evropskog saveta dobijemo zeleno svetlo. Da bi ga dobili i da bi počeli pregovore potrebna i je i saglasnost Bugarske. Svi koji žive u ovoj zemji znaju da je nemoguće za sedam dana da promenite Ustav. Znači, postoji poltička volja da se Bugari unesu u Ustav. Tražimo samo da se uzme u obzir jedna politička i jedna tehnička stvar, rekao je Pendarovski.

- Tehnička stvar je da se to ne može uraditi za jednu sedmicu. Čak i kada postoji politička volja za dvotrećinsku većinu u skupštini, za to je potrebno tri do tri i po meseca. Ali pored tehničkog dela, pitanje je i političko – da li će to, ako napravimo ustavne promene, biti poslednji zahtev bugarske vlade – sadašnje ili sledeće, precizirao je Pendarovski.

Kako je istakao, bilo bi mnogo neozbiljno da Skoplje udje u taj ozbiljan poduhvat, koji zahteva mnogo razmišljanja, a naprimer, sledeće godine, neka bugarska vlada kaže da traži nešto drugo.

- Mi u tom delu tražimo jake političke garancije od EU, ne samo od Sofije. Oprostite to nam neće biti dovoljno. Tražimo garancije da će ovo biti poslednji bugarski zahtev u vezi sa ovim problemom, po ovom pitanju. Mi na Balkanu smo mnogo puta bili 'izgoreni'. Imali smo burnu istoriju i najčešće nam politička retorika ili samo reči nisu dovoljne. Nije loše imati nešto na papiru, rekao je predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski.

Početak pregovora sa Skopljem od novembra 2020. blokira bugarski veto zbog spora oko jezika i istorije i pored bezuslovne preporuke Evropske komisije i ocene da je Skoplje ispunilo sve uslove.

Kurir.rs/Beta