OVO JE NAJVAŽNIJE U ISTRAZI UBISTVA MALE VANJE IZ SKOPLJA! Advokat Roskić otkrio kada bi glavni osumnjičeni mogao DA BUDE IZRUČEN

Radoslav Radosavljević, patolog i sudski veštak i Radiša Roskić, advokat gostovali su u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru o dešavanjima u Makedoniji.

Razgovor su započeli pitanjem, koje nam je svima ispred očiju, kada se spomene ovaj slučaj - zašto?

Postojala je osuda policije, zbog nereagovanja ili nedovoljno brzog reagovanja, a Rosić ističe lični stav i kaže da je do hvatanja osumjičenog odrađena vrlo brzo.

- Trebalo bi pozitivno proceniti postupanje i policije i međunarodnu aktivnost u smislu saradnje... Ekstradicija je složen proces isporuke osoba, a obavlja se na zahtev države koja traži izručenje. To podrazumeva čitav niz pravosudnih aktivnosti i Palčo ima pravo na odbranu i na to da li će biti izručen po skraćenoj ekstradicionoj proceduri...Ponekad to traje mesec dana, a ponekad i do godinu dana - kazao je Roskić.

Radosavljević je dao odgovor na to šta bi mogla doneti obdukcija u ovom slučaju.

- Obdukcija je najvažniji, jedan od, segmenata u ovim situacijama i može ukazati na mnogo toga. Njen cilj je da utvrdi uzrok smrti i to da je do smrti došlo nasilno. Zatim, da utvrdi eventualno kojim oružjem je izvrešno i postoje li dodatne bolesti koje su bile kod ubijene. U ovom slučaju ne zna se motiv, ali možemo razmatrati o čemu se radi... - istakao je Radosavljević.

