KAKO JE PALČO PLANIRAO BEKSTVO: Da li ga je OVA lukava prevara koštala slobode?! Policija ga preduhitrila -OVAKO JE UHAPŠEN

Ubistvo devojčice Vanje Đorčevske iz Skoplja potreslo je ceo region.

Njen otac je jedan od osumnjičenih za otmicu, glavni osumnjičeni za njeno ubistvo Ljupčo Palevski Palčo uhapšen je juče u Turskoj, kao i još jedan saučesnik, i to muškarac koji je pomogao Palevskom da ode iz zemlje.

Ivona Talevska, predsednica Makedonske asocijacije novinara, objašnjava kako je uhapšen Palčo. Ljupče Palevski Palčo je glavni osumnjičeni koji je bio u bekstvu i za kojim je bila raspisana međunarodna poternica.

- Uhapšeno je pet osoba, a poslednji privedeni je Stefan D. poreklom iz Strumice. On je bio vozač Palčeta iz Beograda, preko Bugarske, do Turske, gde je uhapšen dok je pokušavao simulirati putovanje do Istanbula na aerodrom. Da bi odradio ovu prevaru, unajmio je taksi, ali ga je policija uhapsila pored auto-puta. Trenutno se Palčo nalazi u pritvoru, dok vlasti Makedonije očekuju njegovo brzo izručenje, nakon čega će biti podvrgnut pravnoj proceduri zbog optužbi za ubistva. Tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv svih osumnjičenih, uključujući i one koji se već nalaze u pritvoru, kao i Palevskog koji je osumnjičen za kidnapovanje i brutalno ubistvo. Svi pritvoreni su produžili boravak u pritvoru za još 30 dana. Sada počinje pravna procedura koja će usmeriti tok celog procesa - kaže Talevska za K1.

Vozač je saslušan je u policiji, gde je izjavio da nije znao da je Palevski osumnjičen.

Kako je izjavila Talevska, on je postavljao slike na društvenim mrežama. Inače, Palčov vozač je na društvenim mrežama podelio i fotografiju iz Turske, koja je objavljena 3. decembra, ali ujutru. Ovo ukazuje da je Palčo takođe bio u Turskoj kada su ga javnost i institucije tražile. Ministarstvo unutrašnjih poslova ga je sve vreme pratilo. Vozač je naveo da ga je koristio Palčo.

foto: kurir tv

Ministar policije u vanrednoj pres konferenciji koja je bila sinoć, zahvalio se srpskim kolegama, kolegama iz Bugarske koji su pomogli da Pančo bude uhapšen.

- Svi koji su uhapšeni, naveo je, monstrumi su i maloumna lica. Naveo je da postoji prostrelna rana kod Vanje i da treba da se uvidi da li je od nje stradala ili se ugušila u vreći u kojoj su je oteli - prenela je Talevska.

Postoje određene indicije da se za ova dela uvede smrtna kazna. Talevska je istakla da u makedonskom zakonu ne postoji smrtna kazna, ali da postoji doživotni zatvor, naglasivši da je teško da će biti uvedena smrtna kazna.

- Minimalna kazna je deset godina zatvora, a maksimalna je doživotna. Postoji naređenje za istraživanje pet osoba. Od toga su četvorica izvršitelji. Oni se terete za kidnapovanje, otmicu, ubistvo na svirepi način, ubistvo iz koristoljublja, i ubistvo maloletnog lica. Sve mora da bude onako kako nalažu propisi - podsetila je Talevska.

