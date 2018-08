OC Jahorina predstavio prvu letnju humanitarnu „Trku za život“

OC Jahorina, 31. jul 2018. godine - Program letnje humanitarne „Trke za život“, koja će se održati u subotu, 11. avgusta, na Poljicama u dve discipline: porodična i extreme za muškarce i žene, predstavljen je na konferenciji za novinare.

“Tim koji pobeđuje, ne menjamo. Tako smo našu humanitarnu akciju nastavili u okviru letne sezone i sa Fondacijom “Podrži život” organizujеmo humanitarnu “Trku za život” na Jahorini. Ovo je prva letnja trka ove vrste na Jahorini i predstavlja vrhunsku zabavu i sjajan izazov za porodice, rekreativce, ali i za iskusne takmičare”, rekla je Iva Ivkić izvršni direktor za IT, prodaju i marketing Olimpijskog centra.

Svi zainteresovani će biti u prilici da se uključe u humanitarni deo aktivnosti, zabave se, ali i da testiraju svoje mogućnosti na takmičarskim stazama: Porodična trka u dužini 500 m koncentrisana je oko vrtića na Poljicama, sa simboličnih pet prepreka i upotrebom tjubinga, ali i na takmičarskoj stazi extreme trke čija je dužina 5 km. Ova trasa se može videti na sajtu i društvenim mrežama OC Jahorina. Staza je “extreme” zbog 15 prepreka koje su spremljene samo za najjače trkače. Na svakoj od lokacija sa preprekama će biti volonteri, koji će beležiti takmičare koji uspeju da prevaziđu prepreke.

Katarina Danojlić, predstavnik humanitarne fondacije “Podrži život” pozdravila je sve prisutne, zahvalila se na podršci i izrazila zadovoljstvo zbog organizacije još jedne humanitarne akcije na Jahorini, “Kotizacija za obe trke je po 20 KM, a sva prikupljena sredstva, naravno, idu u dobrotvorne svrhe. Svi takmičari će dobiti startni paket sa zanimljivim sadržajem, a svi koji završe trke će dobiti medalje u znak zahvalnosti i kao lepu uspomenu. Za prva tri mesta u svakoj katergoriji - deca, žene i muškarci pripremljene su vredne nagrade”, dodala je ona.

Fondacija ”Podrži život” trenutno vodi osam humanitarnih akcija, za decu:

Anđelu Jovanović, za lečenje tumora na mozgu hemoterapijama – 84.000 EUR;

Petra Petrović, lečenja tumora na nadbubrežnoj žlezdi, bešici, materici i debelom crevu transplantacijom koštane srži – procenjeno je da je potrebno 250.000.000 do 300.000.000 EUR;

Filip Rikić, za lečenje tumora na mozgu hemoterapijama 210.000 EUR;

Petra Zarbool, za rehabilitaciju od cerebralne paralize – 3.629 EUR;

Sloboda Ćuković, za terapijske tretmane cerebralne paralize – 2.516 EUR;

Mihajlo Grbić, za terapijske tretmane cerebralne paralize – 1.525 EUR;

Martin Poša za lečenje tumora na mozgu, hidrocefalusa, hipertenzije, te banjsko lečenje i rehabilitaciju cerebralne paralize – 1.214 EUR;

Andrija Janković, za transplantaciju matičnih ćelija, lečenje cerebralne paralize – 8.324 EUR.

Ratomir Antonović iz Fondacije ”Podrži život” potvrdio je novinarima da su uveliko u toku aktivnosti kojim će se delovanje Fondacije proširiti na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Svoje mesto na humanitarnoj trci možete rezervisati već sad na www.oc-jahorina.com, kao i na platou Poljice ili u hotelu “Bistrica”, dok će se od 10.7. prijave i uplate vršiti i u hotelu „Termag“ i u aparthotelu „Vučko“. Svi koji žele da podrže akciju, a nisu u mogućnosti da se takmiče, mogu to učiniti kupovinom bandane posebno dizajnirane za “Trku za život” na istim lokacijama.

Nakon završetka trke istog dana od 22 časa u hotelu Bistrica će biti organizovana dobrotvorna DJ žurka na koju su svi pozvani.

Iva Ivkić se, u ime OC Jahorina, zahvalila svima koji su dali doprinos u organizaciji trke i još jednom pozvala sve ljude dobre volje da se priključe humanitarnoj akciji. “Posebnu zahvalnost dugujemo sponzorima koji su nas do sad podržali. Još jednom, pozivam sve rekreativce, sportiste i sve koji žele da se uključe, da ne propuste jedinstvenu priliku da u uzbudljivim trkama upoznaju lepote Jahorine i učestvuju u promociji pravih ljudskih vrednosti. Dođite da se zabavite, otkrijete svoje mogućnosti i družite sa ljudima sličnih interesovanja, da još jednom zajedno pobedimo, a sve za jedan cilj život, osmeh, radost i bezbrižnost dece”, dodala je ona.

Poziv za “Trku Za Život”

Olimpijski centar Jahorina zajedno sa fondacijom “Podrži život” u okviru ljetne turističke sezone organizujе humanitarnu “Trku za život” na Jahorini u dvije discipline: porodnična i ekstreme trka.

“Trka za život” je prva ljetna trka ove vrste na Jahorini. Sjajan izazov za porodice, rekreativce i naravno za iskusne takmičare. Ne propustite jedinstvenu priliku da u uzbudljivim trkama upoznate ljepote Jahorine i promovišete prave ljudske vrijednosti. Dođite da se zabavite, otkrijete svoje mogućnosti i družite sa ljudima sličnih interesovanja a sve za jedan cilj život, osmjeh, radost i bezbrižnost svakog djeteta.

Informacija i detalji u vezi trke: Kada: Subota, 11 avgust 2018. u 11 časova; Gdje: poligon Poljice, Jahorina; Discipline: porodična i ekstreme; Kategorije: muškarci i žene; Dužina takmičarske staze porodične trke: 500 m; Dužina takmičarske staze ekstremne trke: 5 km; Nagrade: slimbolična, za prvo mjesto u obje discipline; Pravo učešća na trci imaju sve punoljetne, zdrave i fizički sposobne osobe. Svako učestvuje na sopstvenu odgovornost. Osobe mlađe od 18 godina moraju biti u pratnji starije osobe ili uz saglasnost roditelja. Kotizacija za učešće je 20 KM i ide u dobrotvorne svrhe fonda Fondacije “Podrži život”.

Prijave:

Za sve, koji budu bili na Jahorini, prijave i uplate će se vršiti sve vrijeme na platou Poljice, u hotelu „Termag“ i u apart hotelu „Vučko“ nekoliko dana pre trke. Svoje mjesto na trci možete rezervisati već sad na www.oc-jahorina.com, a uplatu i prijavu za trku možete izvršiti na gore pomenutim lokacijama do 11 avgusta do 10h.

Pridružite nam se! Budim dio tima “Trka za život” koji promoviše ljubav i humanost prave ljudske vrijednosti!

