ŽURKA NAJVEĆIH BONUSA Meridianbet, Noć veštica i najbolji provod u gradu

Noć veštica uvek donese mnogo zabave i dobrog provoda. A Noć veštica u Meridianu pruža mnogo više! Donosi i zabavu i dobar provod, ali i 50% strava bonusa!

Mesto i vreme najzabavnije proslave Noći veštica su poznati - Meridian kazino, 31. oktobar i 1. novembar, a put do 50% bonusa nikada nije bio lakši.

Meridian je pripremio promociju u kojoj će obradovati sve svoje verne igrače. Pravila su laka - svi registrovani igrači koji tokom promocije akiviraju „Halloween bonus” , dobijaju bonus 50% na iznos koji su odvojili za učešće u promociji. Maksimalan iznos bonusa koji igrač može da ostvari je 6000 dinara.

Bonus sredstva se spajaju sa sredstvima koje je igrač uložio. Ta sredstva su „zaključana” i moraju da se obrnu 15 puta na igrama iz sekcije Halloween, da bi prešla na keš račun igrača i postala raspoloživa za podizanje.

Za dobar provod su zadužene sjajne igrice Hot Hot Halloween, Halloween, Halloweenies, Monster Mash Cash, Monster Wheels, So Many Monsters, Vampire The Massquerade Las Vegas, Pumpin Patch, The Dead Escape, Wicked Witch, Immortal Romance i Haunted House.

foto: Promo

Put do primamljivog bonusa kroz uživanje u igicama zvuči kao savršen plan. I zato je jedini dobar plan za Noć veštica - Noć veštica u Meridianu!

Ali iznenađenjima nema kraja! I sve ljubitelje sporta čeka poklon! I to strašno dobar pokon - još jedan sjajan bonus. Pravila su laka. Svako ko bude uplatio depozit u četvrtak, dobiće 10% bonusa do maksimalnih 5000 dinara po igraču, a način uplate nije bitan.

Kazino ili sport, ne mora da se bira, jer u Meridianu bonusi pljušte na sve strane i unose dodatno uzbuđenje za najstrašniji dan u godini.

Meridian i Noć veštica - idealan tandem za najbolji provod u gradu.

Foto: Promo

Kurir