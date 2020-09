Dunav osiguranje SIM – 72.000 novih prijatelja Kompanije

Treća smena državnog finala Dunav osiguranje Sportskih igara mladih Srbije (SIM) završena je proteklog vikenda u Brzeću na Kopaoniku, a u poslednjoj smeni dobijeni su šampioni u odbojci, uličnoj košarci i odbojci na pesku.

Direktorka Centra za korporativni marketing i brigu o klijentima Maja Marković izjavila je da je „Dunav osiguranje“ dugi niz godina deo sponzorskog tima Sportskih igara mladih Srbije, a već drugu godinu uzastopno naslovni je sponzor ove regionalne manifestacije.

foto: Promo

„Ovo je jedna od najlepših i najmasovnijih regionalnih manifestacija, koja je samo ove godine na sportske terene izvela više od 72.000 dece. S ponosom možemo konstatovati da je „Dunav osiguranje“ ove godine bogatije za 72.000 novih prijatelja. Cilj Dunav osiguranje Sportskih igara mladih Srbije jeste negovanje sportskog duha, ali i duha prijateljstva, drugarstva, poštovanja, prihvatanja različitosti i fer-pleja. I to ne samo na sportskim terenima nego i u drugim životnim okolnostima. Dunav osiguranje Sportske igre mladih jedan su od najvećih projekata posvećenih deci koje ova Kompanija podržava“, rekla je direktorka Centra za korporativni marketing i brigu o klijentima Maja Marković i dodala:

foto: Promo

„Svesni toga da je potomstvo najveća uzdanica i zalog za budućnost, Kompanija ‘Dunav osiguranje’ je čitav jedan segment društveno odgovornog poslovanja usmerila na najmlađe i njihovu dobrobit. Shodno principima decenijama negovanog prijateljstva s klijentima i podrške društvenoj zajednici, „Dunav osiguranje“ je ovaj svoj projekat nazvala „Prijateljem od detinjstva“. Pod okriljem ovog projekta, samo u 2019. godini „Dunav osiguranje“ je izdvojilo više od 120 miliona dinara za decu Srbije. Tim sredstvima donirano je preko 250 škola, čime su obezbeđeni bolji uslovi za obrazovanje za više od 500.000 dece. „Dunav“ je u prethodnoj godini pružio podršku za više od 50 sportskih klubova i udruženja u kojima treniraju deca.“

Kako je navela, podrška nije izostala ni kada su talentovana deca u pitanju, jer je 1.500 polaznika škole talenata raznih sportskih disciplina dobilo finansijsku podršku, kao i 600 polaznika umetničkih škola.

„Dunav osiguranje“ u prošloj godini pružilo je podršku mnogobrojnim dečjim edukativnim i kulturnim manifestacijama koje su održavane širom Srbije. Tu se nismo zaustavili! U 2020. godini nastavili smo na humanitarnom kursu. Samo do sada izdvojili smo 70,5 miliona dinara za decu i omladinu. Smatramo da mlade naraštaje treba potkovati znanjem, osnažiti sportskim veštinama i kroz sportske manifestacije poput Dunav osiguranje SIM oblikovati u dobre, vredne i humane ljude koji će umeti da se nose sa svim izazovima sutrašnjice“, poručila je Marković.

Predsednica Dunav osiguranje Sportskih igara mladih Ivana Jovanović navela je da su utisci posle završetka SIM fenomenalni.

foto: Promo

„Završena je i treća smena Dunav osiguranje Sportskih igara mladih Srbije i ponosni smo što smo pored svih situacija koje su nas zadesile uspeli da organizujemo Igre i da sve uradimo po planu. Naša deca otišla su iz Brzeća srećna, zadovoljna i nasmejana, što nam je negde i najvažnije s obzirom na to da su ovde svi pobednici. Ono što je najvažnije za našu decu jeste to da su zapamtila da su igre zakon i da je osnovna pobeda u životu prijateljstvo. ‘Dunav osiguranje’, koje je generalni sponzor, kaže da prijatelj ostaje prijatelj. Pored toga što je prijatelj SIM-a, „Dunav osiguranje“ je i veliki prijatelj dece Srbije, jer prijatelj od detinjstva je pravi prijatelj. To su prave vrednosti koje zajedno promovišemo kada su pitanju naši učesnici“, rekla je Jovanović.

U konkurenciji odbojkašica zlatnu medalju osvojile su devojčice „Borca“ iz Čačka, drugo mesto zauzele su devojčice iz ŽOK „Kuršumlija“, dok su se na treći stepenik pobedničkog postolja popele odbojkašice „Partizana“ iz Beograda.

U konkurenciji dečaka bronzom su se okitili odbojkaši iz Prijepolja, drugi su bili dečaci iz OK „Zmajevi“ iz Surdulice, a šampioni su odbojkaši iz OK „Prvi“ iz Beograda.

U odbojci na pesku najbolje su bile devojčice iz Nove Varoši, srebro je pripalo ekipi „Ozren“ iz Sokobanje, a kao treće su završile devojčice iz Novog Pazara. U istoj disciplini u konkurenciji dečaka, šampioni su „Čarapani“ iz Kruševca, iza njih su ostali odbojkaši SLK1 iz Sremske Mitrovice, dok je bronza pripala dečacima iz Kuršumlije.

foto: Promo

Devojčice iza kruševačke „Bagdale“ osvojile su prvo mesto u uličnoj košarci, druge su košarkašice iz Nove Varoši, a bronza je otišla devojčicama iz ekipe „Divljakuše“ iz Kraljeva.

Među basketašima, zlato je završilo na grudima dečaka iz kluba „Mamba Čačak“, srebro je pripalo ekipi iz Bajine Bašte, a treći su bili momci iz Kruševca.

