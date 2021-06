MOZZART DAJE NAJVEĆE KVOTE NA SVETU: Nemačka M21 2,60, Engleska 1,28, Danska 1,45!

Ponuda je smanjena, ali zanimljivih utakmica i dalje ima. Pred vama su tri poklon kvote, kakve nećete naći nigde na svetu. Odsteri Mozzarta su bili široke ruke za prijateljske susrete u Midlzbrou i Kopenhagenu, kao i za finale Evropskog prvenstva za mlade.

Proverite, stvarno je tako...

NEMAČKA M21 - PORTUGALIJA M21 (NEDELJA, 21.00), KEC 2,60

Došlo je vreme da Evropa dobije šampiona u konkurenciji igrača do 21 godine. U borbi za pehar večeras će se u Ljubljani sastati mlade selekcije Nemačke i Portugalije. Nemci su do borbe za tron stigli pošto su u polufinalu bili bolji od Holandije sa 2:1, pogocima Florijana Frica, dok je Portugalija savladala komšijsku Španiju minimalnim rezultatom, zahvaljujući autogolu Kuenke. Duel Nemačke i Portugalije biće četvrti međusobni, a do sada je u sva tri navrata trijumfovala ekipa sa Pirinejskog poluostrva. Dodajmo i da su Mladi panceri dvostruki prvaci Starog kontinenta, a da Portugalci još čekaju na takav uspeh.

ENGLESKA - RUMUNIJA (NEDELJA, 18.00), KEC 1,28

Poslednja provera Engleske pred početak Evropskog prvenstva biće upriličena u Midlzbrou protiv Rumunije. Gordi Albion je pobedio Austriju minimalcem, a večeras će selektor Geret Sautgejt najverovatnije da na teren izvede najjaču moguću postavu, sa igračima Mančester Sitija i Čelsija, koji su imali nešto duži takmičarski period. U međuvremenu, Rumuni su poraženi od Gruzije u prijateljskoj utakmici, nastavljajući tako ravnodušnu formu. Poraženi su na tri protekla duela.

DANSKA - BOSNA I HERCEGOVINA (NEDELJA, 18.00), KEC 1,45

Iza Bosne i Hercegovine je veoma loš period. Plasman na Evropsko prvenstvo nije izboren, usledilo je i ispadanje u nižu diviziju Lige nacija, a ništa bolja izdanja Zmajevi nisu zabeležili ni na startu kvalifikacija za Svetski šampionat u Kataru. Serija bez pobede proteže se punih 19 meseci, odnosno od novembra 2019. godine. Izlazak iz krize BiH traži u prijateljskom meču sa Danskom u predgrađu Kopenhagena, i to protiv rivala kome je to generalna proba pred start smotre najboljih na Starom kontinentu. U prethodnoj proveri Danska je pre četiri dana remizirala sa Nemačkom 1:1.

