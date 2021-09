Anđela Vitman i Viktor Petrović osvojili su bronzano odličje na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Sloveniji

Novi istorijski uspeh srpskog badmintona. Na evropskoj smotri najboljih igrača uzrasta do 17 godina srpski reprezentativci su se popeli na pobedničko postolje kao treći najbolji mešoviti par.

Evropsko prvenstvo za igrače do 17 godina, održano u periodu od 7. do 12. septembra u Podčetrteku u Sloveniji, okupilo je gotovo 300 takmičara iz 36 država. Vitmanova i Petrović su, kao peti nosioci Evropskog šampionata, nastupali među najbolja 74 evropska mešovita para. Anđela Vitman i Nina Bogdanović, kao osmi nosioci, u konkurenciji 58 ženskih parova dok je Nina Bogdanović nastupala i u konkurenciji žena pojedinačno u kojoj se nadmetalo 77 takmičarki.

U prvom kolu konkurencije mešoviti parovi naši najbolji takmičari su bili slobodni dok su u drugom i trećem ubedljivo pobedili bugarski par Georgi Katerov / Tsveti Katerova sa 2:0 (po setovima 21:10, 21:13) i finski par Kaiwen Li / Petra Saarnivaara takođe sa 2:0 (po setovima 21:11, 21:12). U osmini finala sastali su se sa favorizovanim Dancima Mike Vestergaard / Sofie Rojkjaer. Na terenu se odvijala prava drama. Posle izgubljenog prvog seta 20:22, usledio je preokret u kojem su naredna dva seta pripala našem paru – 21:17 i 21:16. U istom danu je odigrano četvrtfinale odnosno meč za medalju. Turski par Bugra Aktas / Sinem Yildiz, treći nosioc Evropskog prvenstva, koji prethodno pobeđivao bez izgubljenog seta, izašao je na megdan Anđeli i Vitkoru. Posle ubedljivog početka i osvojenog prvog seta sa 21:11, drugi je pripao Turcima nakon igranja na razliku – 21:23. U trećem setu, nakon konsolidacije igre, Vitmanova i Petrović su pobedili sa 21:14 i ostvarili plasman u polufinale, čime je obezbeđena bronzana medalja. Nažalost, scenario meča za finale je bio sličan prethodnom. Ubedljiva pobeda za Srbiju u prvom setu – 21:14. Preokret Ukrajinskog para Yevhenii Stolovoi / Yevheniia Kantemyr – 11:21. Treći set, jedan od najneizvesnijih na Evropskom prvenstvu. Loš početak srpskog para. Vraćanje u meč i dolazak do meč lopte za plasman u finale. Uprkos lavovskoj borbi na kraju je ukrajinski par pobedio sa 22:20.

Anđela Vitman i Nina Bogdanović su u konkurenciji ženskih parova ostvarili sjajan rezultat plasmanom među osam najboljih evropskih dublova, zastavši na korak od osvajanja još jedne medalje na Evropskom prvenstvu. One su ubedljivo savladale Slovenke Halič / Zupančić sa 2:0 (po setovima 21:8, 21:9). U osmini finala pobedile su Slovakinje, takođe sa 2:0 (21:17, 21:16). U četvrfinalu koje je odlučivalo o medaljistima sastale su se sa Ruskinjama Kharlampovich / Lisochkina, drugim nosiocima takmičenja u parovima. Uprkos pruženom dobrom otporu Ruskinje su nadigrale naše reprezentativke sa 2:0 (po setovima 21:14, 21:11) da bi potom ubedljivo osvojile Evropsko prvenstvo, ne izgubivši nijedan set. Nina Bogdanović se voljom žreba, u konkurenciji žena pojedinačno, u prvom meču sastala sa prvim nosiocem, Poljakinjom Joanna Podedworny, potonjom evropskom vicešampionkom, od koje je izgubila sa 2:0 (po setovima 21:14, 21:9).

Reprezentativci Srbije u badmintonu, Anđela Vitman i Viktor Petrović, osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina, nastavili su sjajan niz ostvarivanja vrhunskih rezultata na kontinentalnim šampionatima. Treću godinu zaredom, mladi srpski takmičari osvajaju odličja. 2019. godine, reprezentacija Srbije je osvojila vicešampionsku titulu na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina dok su Marija Sudimac, Mihajlo Tomić i Sergej Lukić 2020. godine osvojili dve bronzane medalje, u konkurencijama ženskog singla i muškog dubla, na Evropskom prvenstvu za juniore (do 19 godina).

‘’Osećanja su trenutno vrlo pomešana. Zbog Viktorovog loma noge pre nešto više od dva meseca i potpune neizvesnosti u vezi nastupanja i predstavljanje Srbiju na ovom Evropskom prvenstvu, osvajanje medalje bi trebalo posmatrati kao vanserijski uspeh. Sa druge strane Viktor i Anđela su za samo jedan jedini poen izgubili šansu da igraju finale i izgubili priliku da dokažu da su sasvim sigurno najbolji evropski mešoviti par na starom kontinentu. Uz ženski dubl u kojem su Anđela i Nina igrale meč za medalju, realno je da moramo da budemo jako zadovoljni svime prikazanim. Ipak, malo gorkog ukusa nam ostaje kao najbolja moguća motivacija za dalji rad i napredovanje.’’ – izjavio je Milan Barbir, glavni trener reprezentacija Srbije.

‘’Veoma sam ponosna zato što smo uspeli da savladamo odličan Danski i Turski mešoviti par u osmini i četvrtini finala. Ovi protivnici su nam predstavljali veliku prepreku, izazov i motiv. Nakon neizvesnih mečeve i preokreta u našu korist, uspeli smo da se plasiramo u željno očekivano polufinale i osvojimo medalju. Iako smo postigli odličan rezultat, nisam u potpunosti zadovoljna jer sam došla sa velikom ambicijom da osvojimo prvo evropsko zlato. Zbog velike želje i pritiska izgubili smo u polufinalu u trećem setu na razliku. Veoma sam zadovoljna igrom i plasmanom među osam najboljih ženskih parova u kojim sam nastupala sa Ninom Bogdanović. Meč za medalju smo izgublie od evropskih šampionki. Na kraju, iako sam se nadala još većem uspehu, ponosna sam što smo i na Evropskom prvenstvu osvojili medalju, pokazali koliko vredimo kao i da u budućnosti možemo još mnogo vrhunskih rezultata da postignemo.’’ – izjavila je Anđela Vitman, reprezentativka Srbije u badmintonu.

‘’Igranje Evropskog prvenstva je bilo pravo uživanje. Bio sam dugo povređen i moram da budem zadovoljan bronzanom medaljom, iako imamo kvalitet za najsjajnije odličje. Poen nas je delio od finala. Znam da smo Anđela i ja dali sve od sebe. Veoma smo motivisani za dalji jak rad i buduće izazove.’’ – izjavio je Viktor Petrović, reprezentativac Srbije u badmintonu.

Vlada Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava u značajnoj meri je doprinelo učešću srpskog tima na Evropskom prvenstvu u Sloveniji.

Više informacija o rezultatima može se naći na sledećem linku.

Snimci mečeva su dostupni na www.badmintoneurope.tv.

