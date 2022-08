POZNAT DATUM IZDAVANJA: Sve što treba da znate o novoj srpskoj horor video igri scorn

Scorn, nova "biopunk" survival horror video igra inspirisana H.R. Giger-om, dobila je datum izdavanja.

Igra će biti dostupna publici 21. oktobra, i od prvog dana biće dostupna na Xbox Game Pass-u.

Za sve one koji možda nisu upućeni, Scorn je najnovija video igra našeg studija Ebb Software.

Ovo je jedan veliki uspeh naših talentovanih ljudi, pogotovu kad se uzme u obzir da je ovo tržište veoma kompetetivno danas.

Povodom ove objave izašao je i novi trejler koji prikazuje oronuli, post-apokaliptični ili distopijski svet. Ovo definitivno nije igra za one sa slabim stomakom. Iako je klasifikovana kao horor igra, Scorn će vas pre naterati da sklonite pogled sa ekrana, nego nešto što će vas uplašiti. Ambient igre i stil definitivno liče na kadrove iz Alien-a Ridlija Skota. Ali, to je i očekivano za video igru koja je inspirisana radovima H. R. Giger-a i Zdzisław Beksiński-og. Ko voli, nek' izvoli.

Šta sve treba da znate o ovoj srpskoj horor igri.

Kada će igra biti dostupna?

Kao što smo rekli u uvodu, igra će biti dostupna 21. oktobra. Svega desetak dana pre Noći veštica, tako da je to savršena prilika za svakog ljubitelja horor žanra da iskusi ovu jedinstvenu video igru našeg studija. Ono što se zna je da tim već duže vremena radi na igri. Njihova avantura je počela Kickstarter kampanjom još davne 2016. godine. Naši dizajneri i programeri su hteli da igra bude dostupna 2018. ali to će se desiti ove jeseni.

Da li se igra može kupiti pre 21. oktobra?

Na zadovoljstvo mnogih u Srbiji, igru možete rezervisati već danas. To možete uraditi na zvaničnom sajtu Steam-a. Cena igre trenutno je 35,99 Eura. Mnogima je to mnogo, što je razumljivo, ali dobra vest je da postoje načini da dodjete do popusta. Na primer, ako želite da kupite igru po povoljnijoj ceni, najbolje je da kupite Pre-order Scorn game key i tako dobijete popust na igru.

Kako se igra ova igra?

Opis igre sugeriše da ćemo igrati kao humanoid na nepoznatoj planeti iz noćnih mora, i koristiti razna biomehanička oružja koja se mogu prikačiti na vaše telo.

Igrač igra iz prvog lica, što će se svideti mnogim našim igračima koji su odrasli igrajući igre poput Counter Strike i Call Of Duty. Naravno, dizajn, ambijent, i sama priroda igre je mnogo drugačija.

Mnogima se možda neće svideti ambijent ove video igre, ali u pitanju je horor žanr. Ono što je sigurno je da je ovo veliki uspeh za naše talentovane ljude iz Ebb studija. Pokazali su da Srbi definitivno znaju da naprave svetsku horor igru.

