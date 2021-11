NIS I KOŠARKAŠKI KLUB „PARTIZAN“ NASTAVLjAJU SARADNjU

Kompanija NIS i Košarkaški klub „Partizan“ potpisali su ugovor o sponzorstvu, čime je nastavljena uspešna višegodišnja saradnja. Ugovor su u Kući košarke „Partizan“ u Beogradu potpisali Kiril Tjurdenjev, generalni direktor kompanije NIS i Ostoja Mijailović, predsednik Košarkaškog kluba „Partizan“.

NIS i Košarkaški klub „Partizan“ neguju dugogodišnje partnerstvo koje je 2013. godine preraslo u generalno sponzorstvo kompanije, čime je NIS jednom od najuspešnijih srpskih košarkaških klubova dao „vetar u leđa“ za pobede u domaćim i evropskim takmičenjima. Ono što je zajedničko kompaniji NIS i Košarkaškom klubu “Partizan” jeste spremnost na izazove, šampionski i timski duh, a nastavkom saradnje potvrđena je orijentisanost ka istom cilju - ostvarivanju najboljih rezultata, kao i da uzajamno poverenje i podrška neizostavno vode ka uspehu.

foto: Promo

„U sportu, kao i u životu, pobede su veoma važne. Jedna od najvažnijih pobeda je mogućnost da sačuvamo svoje vrednosti uprkos svemu. Naše partnerstvo sa Košarkaškim klubom „Partizan“ traje duže od jedne decenije i mi ga pažljivo čuvamo i unapređujemo iz godine u godinu. Zajedno smo prošli i lepe i teške trenutke i srećni smo što ove sezone ponovo možemo da se radujemo uspesima i sportskim pobedama. Želimo vam da ovu sezonu završite onako kako ste je i započeli, šampionski. U nama ćete i dalje imati pouzdanog partnera i vernog navijača“, izjavio je Kiril Tjurdenjev, generalni direktor kompanije NIS.

Ostoja Mijailović, predsednik Košarkaškog kluba „Partizan“, rekao je da je obnova ugovora za generalno sponzorstvo nešto što Partizanu daje garanciju da će u budućnosti imati rezultate kakve očekuje javnost i kakvi su u skladu sa ciljevima u klubu.

foto: Promo

„Saradnja NIS-a i Košarkaškog kluba „Partizan“ traje već četrnaest godina, a veći deo ovog sponzorstva ide za razvoj mlađih kategorija. Kompanija NIS je svojim brendom Jazak podržala naš letnji kamp u kojem učestvuju naše mlađe kategorije, naša deca. To je jako važan deo Partizana, to je ono po čemu je naš klub poznat. Naši ciljevi za narednu sezonu su poznati, a bez podrške koju imamo od NIS-a godinama unazad teško da bismo ih ostvarili. NIS treba da bude primer drugim kompanijama koje posluju na našim prostorima, jer je to društveno odgovorna kompanija koja ulažući u sport ulaže u to da naša zemlja bude predstavljena u najboljem svetlu u celoj Evropi i svetu“, naveo je Mijailović.

Dodatna informacija:

Košarkaški klub „Partizan“ je jedan od najboljih klubova na ovim prostorima, što dokazuju i rezultati: 21 put osvajao je nacionalno prvenstvo, 16 puta nacionalni kup, šest puta Jadransku ligu i jednom Superkup Jadranske lige. Partizan je osvojio Evroligu 1992. godine, što je najveći uspeh u srpskoj klupskoj košarci. Pored toga, košarkaši „crno-belih“ su tri puta trijumfovali u Kupu Radivoja Koraća, dok su četiri puta učestvovali na „fajnal foru“ Evrolige. Košarkaški klub „Partizan“ je prvi košarkaški klub iz Srbije koji je odigrao zvaničnu utakmicu sa NBA timovima, u septembru 2009. godine.

Promo tekst