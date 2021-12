NOVAK JE NAJVEĆI VERNIK MEĐU POZNATIMA! Volimo kad se prekrsti ili na kameri piše ćirilicom, ali OVO SU STVARI KOJE NISTE ZNALI

Novak Đoković, naš najuspešniji sportista svih vremena, poznat je javnosti i kao veliki vernik. Pored toga, jedan je od najvećih rodoljuba među poznatim ličnostima kod nas.

- Mnogo je uticalo na Novaka to što je rođen u tradicionalnoj srpskoj porodici. Njegovi roditelji su veliki vernici. Često vidim kad Srđan priča o Novakovim počecima, oni su i tad verovali u Boga, molili se i nadali se da će on postati broj jedan. To se i desilo. Oni su dokaz da vera i te kako znači - rekao je voditelj Uroš Božić za emisiju Desetka na Kurir televiziji.

Porodica Đoković slavi Svetog Aranđela, odnosno Aranđelovdan. Novak je pomagao i donirao mnogim crkvama i manastirima. Takođe, 2011. godine dobio je Orden Svetog Save prvog stepena od Srpske pravoslavne crkve, za pomaganje Crkvi i narodu. Takođe, Novak uvek nosi diskretni drveni krstić oko vrata.

- Kada se on prekrsti ili ćirilicom na kameri napiše "Hristos se rodi" mi njega svojatamo i govorimo da je to naš Novak. Nekad ga i kritikuju. Nemamo pravo da mu zamerimo apsolutno ništa - kaže novinarka Vesna Milanović.

- Novaka Đokovića je apsolutno odredilo kao vernika to što je rođen u tradicionalnoj porodici. Mislim da je on toliko dobar čovek, da ga Bog u svakom trenutku gleda.

Podsetimo, Novak Đoković je najbolji srpski teniser svih vremena i jedan od najboljih tenisera sveta svih vremena. Njegovi nadimci su Nole i Džoker. Rođen je 22. maja 1987. godine u Beogradu.

Nole je sa četiri godine prvi put uzeo reket u ruke u teniskom kampu na Kopaoniku gde je provodio raspuste jer su njegovi roditelji tamo imali piceriju. Trener mu je bila Jelena Genčić koja je prepoznala njegov talenat. Uzor mu je bio teniser Pit Sampras zahvaljujući kome je u sedmoj godini života odlučio čime želi da se bavi. Kada ga je video sa Vimbldonskim peharom u rukama, znao je će uraditi sve da postane teniski broj 1. Sa dvanaest godina je pohađao minhensku tenisku akademiju koju je držao jugoslovenski reprezentativac Nikola Pilić.

