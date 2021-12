MITROVIĆ MORA DA RAZMIŠLJA O BOLJIM ALTERNATIVAMA: Naši sportisti su protekle godine ostvarili ČUDO!

Miloš Bjelinić, urednik sporta u Kuriru i Rade Bogdanović bivši fudbaler za Kurir televiziju govore u uspehu naših sportista u protekloj godini.

Urednik sporta misli da se stvorila jedna velika konfuzija oko Đokovića baš zbog informacija koje se menjaju iz dana u dan.

- Cela ta fama je nepotrebna. Previše se stvorila neka negativna atmosfera, informacije se menjaju iz dana u dan, i stvorila se jedna konfuzija oko Novaka Đoković - istakao je Miloš

foto: kurir televizija

Bivši fudbaler staje na stranu Borjana, ali misli da baš zbog tog sukoba mora da ide iz kluba.

- Predvidiv je rasplet svađe Borjana i Dejana Stankovića. To je jedan sukob i ono što sam čuo i video i pročitao, mislim da je Borjan stao u odbranu kompletnog tima i da će neko ići iz kluba, a to je Borjan. On je jedan izuzetan golman, karakteran je i nema povratka - istakao je Bogdanović.

foto: kurir televizija

Urednik sporta je imao samo reči hvale za našeg najboljeg košarkaša.

- Nikola Jokić je uradio nešto što je nezamislivo. Doveo je srpsku košarku na sam vrh sveta, to je jednako kao da je Srbin najbolji fubaler na svetu. On je i dalje nestvaran. Nikad niko nije imao toliko učinaka kao Nikola Jokić u NBA-u - kaže Bjelinić.

foto: kurir televizija

Bogdanović misli da bi Mitrović trebao da u ovom trenutku ode u neki drugi klub, ali ne vidi nikakvu inicijativu kod njega.

- Lično mislim da mu je bilo vreme da ode u neki bolji klub i jako me čudi da je toliko dugo u tom klubu. Ne znam iskreno kakvi su Mitrovićevi planovi, ali mislim da je Fulam i dalje u opticaju - kaže Rade Bogdanović, bivši fudbaler.

