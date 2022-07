BONUS ZA FINALE! Preuzmi odmah 1.000 RSD i kladi se da Novak Đoković osvaja Vimbldon

Šampion se vratio - nakon turbulentne sezone, mnogi su praktično otpisali Novaka Đokovića, ali do sada smo naučili da je najjači onda kada mu je najteže!

Videli smo to mnogo puta, pa i u meču protiv Janika Sinera, kada je uspeo da nadoknadi zaostatak od 2:0 u setovima. Kao feniks se Novak podigao i još jednom pokazao da je najbolji na svetu, ma šta god ATP lista "rekla".

Sada je vreme za novi veliki izazov i pokazatelj da se u potpunosti vratio tenisu – Nik Kirjos. Mnogi su u finalu očekivali još jednu borbu titana – duel Đokovića i Nadala, ali je Španac zbog povrede trubušnog mišića odlučio da se povuče sa Vimbldona. Ova odluka najviše je odgovarala Australijanacu, koji se praktično prošetao do finala i bez kapi znoja rezervisao meč sa Đokovićem.

Iako deluje da je ovakav ishod povoljan za srpskog asa, ne treba potceniti kvalitete Nika Kirjosa, koji će dati sve od sebe da osvoji prvi Grend slem u karijeri.

Ipak, Nole je Nole i sigurni smo da će nam prirediti još jedno spektakularno finale. A put do istog i nije bio baš tako lak.

U četvrtfinalu se mučio, ali na kraju eliminisao Sinera, a pre toga i Van Rajthovena, Miomira Kecmanovića, Kokinakisa i Kvona. U polufinalu je izbacio domaćeg igrača Norija i razočarao londonsku publiku.

No, zato i jeste došao na Vimbldon. Da obraduje one koji ga vole i eventualno rastuži one koji ga ne vole.

Podsećanja radi, Novak je titulu na Vimbldonu osvajao šest puta – 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021. godine, a sada se nadamo da ćemo ovde dodati i 2022. godinu.

