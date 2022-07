PROMO KVOTE NA SALCBURG, DARMŠTAT I ŠELBURN SU NAJVEĆE NA SVETU U MOZZARTU

Iz nedelje u nedelju kladioničarska lista je sve deblja. Doduše, nisu još krenule Lige petica, ali lopta se kotrlja u većem delu Evrope. Bukmejkeri Mozzarta ne miruju, za danas su spremili tri kvote koje će u svakom trenutku da budu najveće na svetu.

Mozzart nudi promo kvote na pobede Salcburga protiv bečke Austrije na Red Bul areni na startu šampionata Austrije, na Darmštat protiv Sandhauzena u Cvajti i Šelburn u gostima protiv UC Dablina u najboljoj ligi Republike Irske.

SALCBURG – AUSTRIJA BEČ (PETAK, 20.30), KEC 1,37

Moćni Bikovi iz Mocartovog grada su već devet godina na austrijskom tronu i teško će in neko skinutu i ove sezone. Mladi nemački stručnjak Matijas Jajsle drugu sezonu će predvoditi Salcburg. I ovog leta, austrijski prvak je napunio kasu. Od prodaje fudbalera, šampion Austrije je inkasirao dosad 76.000.000 evra, a verovatno će do kraja letnje pijace brojka da dostigne čarobnu cifru od 100.000.000. „Zlatne koke“ bile si Brenden Aronson koji je prodat Lidsu za 32.840.000 i Karim Adejemi, novi fudbaler Dortmunda, plaćen 30.000.000. Nije se štedelo na novajlijama. Najviše je plaćen Lukas Žurna Daut, francuski zadnji vezni iz Sent Etjena, koji je koštao 13.000.000, dok je drugi najvredniji transfer Strahinje Pavlovića za koga je Monaku plaćeno 7.000.000. Vredni dolasci su i Brazilca iz Šahtjora Fernanda (6.000.000) i Karima Konatea iz Mimozesa iz Obale Slonovače (3.500.000). Šampion opet ima najmlađu ekipu u ligi, s prosekom od samo 22,1. Od Austrije se ne očekuju veliki dometi ove sezone. Prošle sezone sva četiri duela je Salcburg dobio tim iz Beča.

DARMŠTAT – SANDHAUZEN (PETAK, 18.30), KEC 1,90

Prošle nedelje počela je druga liga Nemačke, popularna Cvajta. Darmštat se prošle sezone borio za ulazak u najjaču ligu. Na kraju je bio četvrti, pa je izvisio i za baraž. U novom šampionatu je počeo porazom u gostima od Regenzburga (0:2). Sandhauzen je na startu pobedio prošlogodišnjeg budesligaša Arminiju iz Bilefelda sa 3:1 i najavio da želi borbu za najbolje društvo nemačkog fudbala. Prošle sezone u duelu ovih timova u Darmštatu domaćin je pregazio Sandhauzen sa čak 6:1, dok je sredinom marta bilo 1:1. Na četiri poslednja meča ovih klubova golovi su padali na obe strane (GG).

UC DABLIN – ŠELBURN (PETAK, 20.45), DVOJKA 1,80

Domaćin je na poslednjem mestu u šampionatu Republike Irske sa samo 12 bodova, koliko ima i devetoplasirani Fin Harps. “Fenjeraš” se seli u niži rang, dok će pretposlednji tim da igra baraž. Šelburn je nekada bio najbolji tim u ovoj ostrvskoj zemlji, ali poslednjih godina stagnira. Sada je na sedmoj poziciji, ne može da ispadne, ali ne može ni da se umeša u borbu za izlazak u Evropu. Na pet poslednjih utakmica ovih timova dolazio je tip 0-2. Ove godine je Šelburn pobedio narednog rivala sa 2:0 na svom terenu, a u Dablinu nije bilo pogodaka.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.

