MLAZ, DIMNE BOMBE, TUČA! Neredi u Parizu i Lionu posle poraza Francuske na Mundijalu, policija vodenim topovima rasteruje navijače

WATCH: #BNNFrance Reports Footage emerges of police clashes with rioters as officers attempt to arrest and detain rioters from the #WorldCupFinal, sparking chaotic scenes on #ChampsElysées #Paris.#FIFAWorldCup2022 #FIFAWorldCup #France #WorldCup2022 pic.twitter.com/1I5LqeZrsQ