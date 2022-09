MOĆNA PORUKA SVETISLAVA PEŠIĆA NACIJI: Ovde sam da vratimo srpsku košarku tamo gde pripada

Selektor srpske košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić, kao po običaju, održao je zanimljivu konferenciju za novinare i pred početak Evrobasketa.

Srbija će šampionat otvoriti u petak od 21 čas protiv Holandije. Posle prvog treninga u Pragu, Pešić je izneo utiske na konferenciji za medije u glavnom gradu Češke.

- Važno da poštujemo svakog protivnika, očekujemo tim koji će biti motivisan. Moramo da demonstriramo minimum te motivacije koju će oni imati, to očekujem od tima. Naš cilj je da vidimo kako je moguće pobediti, a sledeći cilj je da se poboljšavamo iz meča u meč. To je proces, moramo da radimo naporno kao večeras na treningu - rekao je Pešić.

foto: Starsport

Onda, Pešić je govorio o meču sa Holandijom i o svemu ostalom.

- Znamo kako ćemo igrati protiv Holandije, svako ko se kvalifikivao za Evropsko prvenstvo zaslužuje poštovanje. Postoji plan igre, plan svega, vodimo i računa ne samo o potrošnji, već i da utakmicu kao prvu, respektujemo, a da pokažemo i skromnost, i da pokažemo samopouzdanje, da verujemo u mogućnosti, ali u isto vreme da budemo skronmni. Okružuje nas masa navijača, a vi koji palite narod u Srbiji, ja razumem da imate svoj stav, to je vaše pravo, vi ste da komentarišete i o igri, koučingu, ali ne bih baš voleo da se moje reči koriste u tu svrhu. Samo sam rekao da je prvi cilj u Pragu je da nastavimo proces, da pokušamo da popravimo igru i da se kvalifikujemo za Berlin. Nigde nisam rekao da ćemo biti ovde prvi ili u Berlinu, naravno da bih voleo, ali ne određujem ciljeve, to ste vi odredili kada sam došao u septembru. Voleo bih da mi ne izvrćete reči, to ekipi nije potrebno. 40 godina sam trener, ništa me ne može iznenaditi, ali volim, ako ćemo da sarađujemo, a ja sam spreman, onda da se moje reči ne izmišljaju i da budemo skromni i korektni prema timu - rekao je Pešić.

1 / 7 Foto: Starsport

Selektor Srbije je govorio i o konačnom spisku za Evrobasket, kao i o onima koji su otpali.

- Igrači kojima smo se zahvalili, nismo nikoga precrtali ili odbacili, donosili smo samo odluke. Ti igrači koji su ostalo do poslednjeg treninga, moram da izrazim zahvalnost i respekt tim momcima. Pokazali su da žele da ostanu u procesu i da budu članovi selekcije. Mi na njih apsolutno računamo. Naravno da je bila odluka i vezana za Nikolu (Milutinova). On je mnogo bolje, zbog virusa je ostao, a danas je spreman i možda će doći sutra, kaže Pešić. Nemanja Nedović je izjavio da je potpuno zdrav i spreman, što je svakako dobra vest. - Nedović je trenirao sjajno, došao je spreman. Hematom je prošlost, sanirao je sve i napravio je tri treninga zaredom. On je apsolutno spreman. Bio bi još spremniji da to nije doživeo protiv Slovenije. Polako ćemo da ga ubacujemo u tim, njegovo iskustvo nam otvara puno opcija. Radujem se da je tu.

foto: Starsport

Pritisak je uvek prisutan na velikim takmičenjima, a ako neko zna dobro da se nosi sa tim, to je sigurno Pešić.

- Ne bih dovde stigao da sam osećao pritisak, odgovornost da. Prvo prema sebi, a onda prema košarkašima. Volim tu odgovornost. Sve je u interesu ekipe, ja sam svoju knjigu napisao. Ne onu što sam napisao, već sam svoju karijer napisao. Ovde sam da mladim momcima, timu, da im pokažem pravi put. Da vratimo srpsku košarkašku tamo gde da pripada. Srpski košarku gledam kroz veliku sliku, a na toj fotografiji nije samo reprezentacija. Gledam košarku kao kompletan paket i tom paketu želim da dam doprinos. Zato sam došao - zaključio je Svetislav Pešić.

Specijalni izveštač iz Praga: Dejan Ignjatović