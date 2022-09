HOĆEMO SVE DA POBEDIMO U PRAGU: Pešić upozorava da ne treba DA SE PUVAMO! Svakog igrača je isto trenirati, pa i Jokića (VIDEO)

Posle pobede protiv Izraela, četvrte uzastopne na Evropskom prvenstvu, predstavnicima medija se obratio selektor Srbije Svetislav Pešić.

- Znali smo da ćemo imati težak meč sa Izraelom koji hoće da kontroliše ritam meča. Ipak postigli smo 89 poena, bez previše dobrog napada. Pobedili smo i dali 89 poena, Svaka utakmica je bitna da pobedimo u njoj i da ako možemo naučimo nešto novo - istakao je Pešić.

Na pitanje kakvo je zdravstveno stanje Lučića i Nedovića, pogledajte šta je Pešić rekao:

07:35 Svetislav Pešić posle pobede nad Izraelom o o povredama igrača

- Ne znam videćemo kada nas obaveste doktori!

Selektor Srbije je upozorio da mu se nimalo ne sviđa euforija koja se pravi oko reprezentacije, kao i da to samo njima može da smeta!

Stalno kažem nemoj previše da se puvamo i pravimo važni, to što verujete selekciji, to nam daje dobar osećaj, ali samo da se ne puvamo i da se ne pravimo važni i da očekujemo da ćemo svakoga dobiti 30 razlike. Da spustimo loptu, da ne budemo navijači, nego da budemo smireni i da svako radi svoj posao. Vi radite svoj posao, volite reprezentaciju, ali nemojte da pravite velika očekivanja jer i to nema ne odgovara. Ne zato što ne želimo da ispunimo to, nego da ne letimo u kosmos. To je moje mišljenje. Videli ste da favoriti gube utakmice, a mi smo kada se sve sabere i oduzme tu - istakao je Pešić.

Mnoge novinare zanima kako je trenirati Jokića, najboljeg košarkaša na svetu?

- Kao i svakog drugog igrača! To je naša pozicija, svaki igrač je isti i hoćemo da pobedimo svakoga u Pragu, hoćemo da igramo dobro u Berlinu i samo sa Nikolom Jokićem to nije moguće. Svaki tim koji hoće da pobedi nekoga treba igrača kao što su Micić, Jokić. Gudurić, Kalinić ili kao Kuridža. TIm je bitniji od Jokića, a on zna šta je njegov posao. A uz to on voli da sve saigrače učine boljim. Jer zna da možemo da uradimo nešto samo sa timskom odbranom i napadom - naglasio je Svetislav Pešić.

Specijalni izveštači iz Praga: Dejan Ignjatović i Nemanja Nikolić