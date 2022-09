NE ŠIRITE LAŽNI OPTIMIZAM! Selektor Pešić rekao da nije gledao meč Francuske pa odbrusio: I vi malo da se smirite!

Selektor najboljih košarkaša Srbije Svetislav Pešić, optimista je pred meč osmine finala na Evrobasketu protiv Italije, mada upozorava da nas u nedelju čeka težak ispit u Berlinu.

04:42 Pešić otimista pred meč sa Italijanima

- Znamo da je ta utakmica, kao i sve ovde, zahtevna. To je samo jedna utakmica i sve je moguće. Pripremamo se da to što je moguće, da bude na našoj strani. Međutuim, znamo sa kim igramo. Jedna fantastična, uigrana ekipa sa novim trenerom, veoma motivisana. Već smo imali sa njima iskustvo u Hamburgu. To je bila utakmica kakvu očekujemo i sutra. Agresivna, oni su pokazali kvalitet. Mi smo uspeli tu utakmicu da dobijemo zahvaljujući velikom moralu koji smo pokazali. Nije nam to bila najbolja utakmica na pripremama, ali smo od minus 15 uspeli da se vratimo zahvaljujući pre svega velikoj želji. Odigrali smo odbranu na visokom nivou. To će isto biti i sutra. Teško da mogu da se dese dve iste utakmice, a ja se nadam da će na kraju biti isto i na tome radimo. Tražimo apsolutnu mirnoću unutar ekipe - rekao je Pešić.

Selektor je dodao da "azuri" imaju balans između odbrane i napada i da moramo odigrati izvanredan meč kako bismo pobedili.

Nije gledao utakmicu između Turske i Francuske, a "trikolori" su potencijalni rival Srbije u četvrtfinalu. Kari je pitanje u vezi sa tim mečom iskoristio da uputi poruku srpskim novinarima.

- Ne, ja to ne gledam. To gledaju pomoćnici i asistenti. Nema potrebe da gledam tu utakmcicu, ne znam ni da li ćemo protiv njih da igramo. To što vi pišete... i vi malo da se smirite. Da bi igrači imali mirnoću, da se pripreme na zadatke i vi se malo smirite, da širite lažne optimizme jer se radi o sjajnoj ekipi kakva je Italija. Ja sam na početku rekao da je ovo Evropsko prvenstvo i da kada krenu eliminacione utakmice – sve je moguće. Ovo nije plej-of u kom se igra do tri ili pet pobeda i videli ste koliko je bilo iznenađenja gde su autsajderi pobeđivali. Vi ste se nama smejali kada smo izgubili protiv Belgije, a i Španija je. Doduše, na neutralnom terenu - poručio je Pešić.

Selektor nije imao dodatne vesti o stanju Nemanje Nedovića koji je otputovao za Berlin gde će se pridružiti ekipi.

- Nemamo nikakve konkretne vesti. On je na terapiji. Kada budemo imali vesti, onda ćemo da znamo. Sada nemamo ništa - zaključio je Pešić.

Specijalni izveštači iz Berlina: Dejan Ignjatović i Nemanja Nikolić