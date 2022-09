BIVŠI IGRAČ ZVEZDE SRUŠIO NEMAČKU: Lorenco Braun nas je rasturio

Košarkaši Španije savladali su u fantastičnom meču reprezentaciju Nemačke 96:91 i plasirali u finale Evropskog prvenstva

Johanes Fohman, košarkaš Nemačke smatra da je za takav epilog najzaslužniji Lorenco Braun plejmejker Španije i bivši košarkaš Crvene zvezde.

"Ako pogledate rezultat, dali smo 91 poen, tako da mislim da nam to nije bio problem. Problem je bilo to što nismo mogli da ih uhvatimo na pik-en-rolu. Dali su 96 poena, a to je previše", rekao je Fohman i potom istakao Lorenco Brauna

"Ni u jednom trenutku nismo mogli da sprečimo pik-en-rol Lorenza Brauna. On nas je rasturio. Sve u svemu, večeras je ključna bila odbrana", objasnio je centar Nemačke.

Kurir sport