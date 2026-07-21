LARN - CRVENA ZVEZDA 0:0
LIGA ŠAMPIONA
LARN - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Severnoj Irskoj započinju pohod na Ligu šampiona! Stanković sa najjačim snagama!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Larnu u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Utakmica u Larnu počinje u 21 čas.
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19:53
Foto galerija iz Larna
Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić
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19:50
Sastavi:
Larn: Feruguson, Gosgrou, Bent, Ridli, Doneli, Doerti, Galaher, Grejem, Mekenef, Lusti, Sloan.
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Abu Fani, Elšnik - Loizu, Kostov, Ivanić - Duarte.
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