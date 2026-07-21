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19:53

Foto galerija iz Larna

Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić

19:50

Sastavi:

Larn: Feruguson, Gosgrou, Bent, Ridli, Doneli, Doerti, Galaher, Grejem, Mekenef, Lusti, Sloan.

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Abu Fani, Elšnik - Loizu, Kostov, Ivanić - Duarte.

17:42

Veliko interesovanje pred gostovanje Zvezde

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17:42

Tim Zvezde za Larn

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17:34

Dejan Stanković pred put u Belfast

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