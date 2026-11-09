VELJKO PAUNOVIĆ NA NEOČEKIVANO SLATKIM MUKAMA! Srbija je dugo čekala ovako nešto - selektor "orlova" imaće težak, ali lep zadatak!
- Sva četiri napadača koje je Veljko Paunović pozvao za mečeve sa Nemačkom i Grčkom postigla su golove za svoje klubove odmah posle objave spiska.
- Mitrović, Vlahović, Jović i Cvetković bili su strelci, a raspoloženje je popravio i tandem Tadić - Živković, koji je takođe upisao golove.
Objavljeni spisak reprezentacije Srbije za predstojeće mečeve Lige nacija sa Nemačkom i Grčkom dobio je najbolju moguću potvrdu na terenima širom sveta. Sva četiri napadača koja je selektor Veljko Paunović uvrstio na spisak - Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović i Mihajlo Cvetković - zatresla su mreže u danima nakon objave.
Goleadu srpskih ofanzivaca otvorio je kapiten Aleksandar Mitrović. U sredu je potvrdio klasu u trijumfu Al Rajana nad Al Nahdom (2:0) u B Azijskoj Ligi šampiona, kada je u 78. minutu, nakon preciznog dodavanja Brazilca Rožera Gedeša, mirno matirao protivničkog čuvara mreže.
Učinak u klupskim prvenstvima tokom vikenda bio je podjednako impresivan:
Dušan Vlahović je pružio najefikasniju partiju sa dva gola u ubedljivoj pobedi Bešiktaša nad Genčlerbirligijem (3:0). Oba pogotka postigao je tokom prvog poluvremena na identičan način - brzom realizacijom kontranapada posle asistencija Leandra Trosara.
Luka Jović nastavlja odličan niz u dresu atinskog AEK-a. Nakon asistencije protiv Real Madrida u Ligi šampiona, Jović je pokrenuo preokret u pobedi nad Levadijakosom (2:1), precizno i hladnokrvno realizovavši jedanaesterac.
Mihajlo Cvetković doneo je bod Anderlehtu na gostovanju Klub Brižu (1:1) pravom solo bravurom. Osvojio je loptu na sredini terena, izdržao duel u trku ka kaznenom prostoru i rutinski postavio konačan rezultat.
Pred duele sa Nemačkom i Grčkom, selektor Paunović ima raspoložene i raspucane adute u napadu, a predstojeći dani pokazaće kako će raspodeliti minutažu među četvoricom strelaca.
Pogađali i Tadić i Živković
Pored napadača, briljirao je i tandem Dušan Tadić - Andrija Živković.
Tadić je dao dva gola za NEC u pobedi protiv Utrehta u gostima (3:2), dok je Andrija Živković postigao pogodak za izjednačenje i bod u derbiju šampionata Grčke Olimpijakos - PAOK (1:1).
Zaista, sve ovo su fenomenalne vesti pred naredne mečeve naše reprezentacije.
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