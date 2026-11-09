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Objavljeni spisak reprezentacije Srbije za predstojeće mečeve Lige nacija sa Nemačkom i Grčkom dobio je najbolju moguću potvrdu na terenima širom sveta. Sva četiri napadača koja je selektor Veljko Paunović uvrstio na spisak - Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović i Mihajlo Cvetković - zatresla su mreže u danima nakon objave.

Goleadu srpskih ofanzivaca otvorio je kapiten Aleksandar Mitrović. U sredu je potvrdio klasu u trijumfu Al Rajana nad Al Nahdom (2:0) u B Azijskoj Ligi šampiona, kada je u 78. minutu, nakon preciznog dodavanja Brazilca Rožera Gedeša, mirno matirao protivničkog čuvara mreže.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Mitrović u dresu Al Rajana Foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Noushad Variyattiyakkal / Zuma Press / Profimedia, NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

Učinak u klupskim prvenstvima tokom vikenda bio je podjednako impresivan:

Dušan Vlahović je pružio najefikasniju partiju sa dva gola u ubedljivoj pobedi Bešiktaša nad Genčlerbirligijem (3:0). Oba pogotka postigao je tokom prvog poluvremena na identičan način - brzom realizacijom kontranapada posle asistencija Leandra Trosara.

1/10 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Jović nastavlja odličan niz u dresu atinskog AEK-a. Nakon asistencije protiv Real Madrida u Ligi šampiona, Jović je pokrenuo preokret u pobedi nad Levadijakosom (2:1), precizno i hladnokrvno realizovavši jedanaesterac.

1/8 Vidi galeriju Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Mihajlo Cvetković doneo je bod Anderlehtu na gostovanju Klub Brižu (1:1) pravom solo bravurom. Osvojio je loptu na sredini terena, izdržao duel u trku ka kaznenom prostoru i rutinski postavio konačan rezultat.

1/3 Vidi galeriju Mihajlo Cvetković u Anderlehtu Foto: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia, David Catry / imago sportfotodienst / Profimedia

Pred duele sa Nemačkom i Grčkom, selektor Paunović ima raspoložene i raspucane adute u napadu, a predstojeći dani pokazaće kako će raspodeliti minutažu među četvoricom strelaca.

Pogađali i Tadić i Živković

Pored napadača, briljirao je i tandem Dušan Tadić - Andrija Živković.

1/12 Vidi galeriju Dušan Tadić, NEC Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tadić je dao dva gola za NEC u pobedi protiv Utrehta u gostima (3:2), dok je Andrija Živković postigao pogodak za izjednačenje i bod u derbiju šampionata Grčke Olimpijakos - PAOK (1:1).

Zaista, sve ovo su fenomenalne vesti pred naredne mečeve naše reprezentacije.

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