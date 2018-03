(FOTO) NAJJAČI ADUT BRAZILACA SPREMAN ZA SRBIJU: Evo kako se Nejmar motiviše za Svetsko prvenstvo

Everytime that I wear this jersey I remember of all the amazing players that got to the pitch with it. It was inspired by them that I also got here, and I hope I can do the same with the next generation to come. Brasileiragem has a new uniform ! And it's dope. Can’t wait to go back and have the honor to wear it. Toda vez que eu visto essa camisa eu lembro de todos os jogadores incríveis que entraram em campo com ela. Foi inspirado por eles que também cheguei aqui e espero poder fazer o mesmo com a próxima geração. A Brasileiragem tem um uniforme novo ! E isso é sensacional... Mal posso esperar para voltar aos gramados e ter a honra de usá-lo. #BRASILEIRAGEM @nikefootball

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Mar 21, 2018 at 12:08pm PDT