(VIDEO) BALAŠEVIĆ O POLITICI I SPORTU: Nema partijskog sastanka koji bi me odvojio od fudbala! Čak i da igra se igra naše prvenstvo!

"Da raščistimo sad ovde u ovoj emisiji, na proameričkoj televiziji. Ja nisam nikada bio saveza komunista što u moje vreme nije bilo naivno. Ja sam u vojsci odbio da budem član Saveza komunista, zato što dsam imao u porodici dvoje članova koji to nisu bili. Ćaleta i kevu, koji su to morali da budu da bi sačuvali svoja dobra mesta. Keva koja je bila šef protokola na Saju ili ćaleta koji je imao neke poslove u inostranstvu. ja nisam po ubeđenju kominista niti antikomunista. Nego sam komformista neki. Ja uživam da gledam fudbal i nema tog partijskog sastanka koji bi me odvojio ako recimo igraju Arsenal ili WBA ili recimo Partizan i Mladost iz Lučana, ako to mož' da se gleda", rekao je Balašević u emisiji 360 stepeni.



Podsetimo Đorđe Balašević je u mladosti sa uspehom igrao fudbal.Na koncertima često govori o sportu i pominje veličine popout lobodana Santrača, Mirze Delibašića, Rate Tvrdića... Navijač je Vojvodine iz Novog Sada.

Kurir sport / N1

Foto: Dragana Udovičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Krstajić već zna. Ovo su sigurni putnici za Rusiju

Kurir

Autor: Kurir