(FOTO, VIDEO) CRNO-BELA BOJA UJEDINILA CEO BALKAN: Srbe i Hrvate spojila strast prema Juventusu! Zajedno bodrili Staru damu

U organizaciji Juventusovog fan kluba iz Srbije i Makedonije prošlog vikenda je 56 zaljubljenika u "staru damu" krenulo put Torina na utakmicu protiv Sampdorije.

Na put je krenulo 56 pristalica torinskih crno-belih iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH i Hrvatske. Putnici su bili iz raznih gradova: Skoplja, Beograda, Novog Sada, Zagreba, Splita, Podgorice, Budve, Tuzle...

Proveli su nešto više od tri dana zajedno, a slagali su se kao da se poznaju ceo život. Spojila ih je strast prema Juventusu.

Da uspomene sa tog puta budu najlepše moguće pobrinuli su se izabranici Masimilijana Alegrija, koji su pobedili Sampdoriju 3:0 i nastavili da grabe ka novom Skudetu.

"Sve je perfektno prošlo. Ideju koju smo godinama imali, konačno smo sproveli u delo", rekao je jedan od organizatora puta Maksim Ristić.

"Navijača Juventusa u Srbiji ima dosta, a ovo je bila prilika da se svi ujedinimo i družimo", dodaje Ristić.

Osim stadiona "Alijanc", vesela družina posetila je i ostale znamenitosti Torina, među kojima i Mole Antonelijanu. Na dan utakmice obišli su muzej Juventusa i bili na stadionskoj turi.

"Ostvaren nam je san, pozdravili smo svoje heroje, Bufona, Kjelinija, Dibalu... Pred početak utakmice, kada je puštena čuvena himna 'Storia di un grande amore' nastao je delirijum i emocije koje se rečima ne mogu opisati", nastavio je Ristić.

Ovaj fan klub će imati još akcija.

"Pozivam sve juventine da nam se pridruže i učlane u naš fan klub. Prijavljivanje počinje odmah posle utakmice sa Veronom", predočio je Maksim Ristić.

Fan klub će delovati u Srbiji, gde će organizovati Juventus kampove i to od18. do 22. juna u Stepojevcu i od 25. do 29. juna u Beogradu za uzrast od 7-17 godina.

