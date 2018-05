(VIDEO) NEOZBILJNOST PRINČEVA: PSŽ remizirao sa Amijenom na otvaranju kola

Utakmica na stadionu u Amjenu okončana je rezultatom 2:2 (0:1).



Poveli su gosti u 26. minutu, strelac je bio Edinson Kavani, na asistenciju Pastorea, bio je to njegov čak 28. gol u Ligi 1 ove sezone i nema sumnje da će do kraja ostati najbolji strelac lige.



Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, da bi nakon samo dva minuta igre u nastavku Konate poravnao rezultat.



PSŽ dolazi do nove prednosti u 64. minutu, strelac je ovoga puta bio mladi Nkunku, na asistenciju Tijaga Mote.



Ipak, Konate se još jednom upisuje u listu strelaca, igrao se 80. minut, kada je domaćin još jednom poravnao rezultat.



Na kraju je i ostalo 2:2, PSŽ je odavno overio titulu, imaju 92 boda, 20 više od drugoplasiranog Monaka, uz utakmicu više, dok je Amjen na 12. mestu sa 42 boda i što je najvažnije izborili su opstanak u najvišem rangu.



