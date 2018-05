ĐUKIĆ: Pao je teret sa leđa i sa srca!

"Pao je teret i sa ledja i sa srca. Ulazak u finale nam je dao mirnoću da možemo dobro da se spremimo. Ekipa je pokazala da je prava kad god je bilo teško. Ovo finale nam je potrebno da ponovo pokažemo da smo pravi i vrhunski završimo sezonu", rekao je Đukić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Partizan će u nedelju gostovati Voždovcu u 36. kolu Super lige Srbije, nekoliko dana pošto se plasirao u finale Kupa.

"Ponovo nas čeka teška utakmica. Voždovac je dobra ekipa koja želi da igra napadački fudbal. Posle teške utakmice u Kupu, treba se vratiti prvenstvenim obavezama i ligu završiti što je bolje moguće, da ostavimo dobar utisak", kazao je Đukić.

On će pružiti šansu novim igračima koji su do sada imali manju minutažu, jer ima mnogo problema sa povredama i umorom i ne želi da rizikuje.

"Daćemo im šansu da pokažu da je trener pogrešio i da je njihovo mesto u ekipi. Imaće priliku da igraju tešku i dobru utakmicu, kako bi stekli samopouzdanje, što je bitno. Moraćemo da odmorimo igrače protiv Voždovca, a u drugoj ćemo dati minutažu onima koji će igrati finale protiv Mladosti", dodao je trener crno-belih.

Domaćin finala Kupa Srbije biće Surdulica, čemu se Partizan usprotivio.

"Poštujemo grad Surdulicu i Radnik kao klub, ali je evidentno da nema kapacitet da primi navijače obe ekipe. Kapacitet je mali i to je osnovni razlog, ne zadovoljava potrebe veličine ove utakmice", rekao je Đukić.

Upitan o kapitenu Saši Iliću i njegovoj budućnosti u klubu, Djukić je kazao da se radi o simbolu Partizana.

"Šta god da odluči, bitno je da ostane sa nama jer je zaista bitna karika. Ono što on najbolje radi sigurno je fudbal i on to dokazuje na svakom treningu i utakmicama. To može samo čovek koji voli fudbal. On na prvom mestu voli fudbal i to se vidi. Idol je igračima, navijačima i svima nama tu. Ličnost koja je simbol Partizana", kazao je Đukić.

