MLADI FUDBALER PARTIZANA POSLE OPERACIJE Cucin: Oporavak ide po planu, povreda me ojačala

Cucin se operisao pre više od mesec dana i prevremeno morao da završi debitantsku sezonu u crno-belom dresu.



- Operacija je odlično prošla, a jedini problem mi je bio što sam morao da ležim četrnaest dana, pa nisam ustajao niti se pomerao iz kreveta zbog konca i rana, ali hvala bogu i to je iza mene. Oporavak smo počeli pre nedelju dana i za sada ide prema planu - izjavio je Cucin.



Kako je naveo, čim mu je zdravstveno stanje dozvolilo, počeo je da sa stadiona prati utakmice Partizana i zahvalio se saigračima što su ga bodrili u periodu nakon operacije.



- Pratio sam saigrače, a ponekad se čujem sa njima. Drago mi je da je Strahinja Jovanović debitovao i ne samo što je dobar fudbaler, već je još bolji momak. Sa Vakulkom se čujem svaki dan, stalno se interesuje kako sam, kako teče oporavak. Zahvalio bih se i drugim momcima koji su mi slali poruke čim su čuli za povredu. Bodrili su me i rekli da je to sastavni deo fudbala da se ne brinem, jer će i to proći. Hvala im na tome, jer sam u glavi mnogo ojačao. Jedva čekam da se vratim na teren. Dokazali smo da smo ekipa i da se svi držimo zajedno - rekao je Cucin.

Cucin je za Partizan debitovao ove sezone i do povrede odigrao je četiri utakmice.



