TRESLI SE ZIDOVI U HOTELU OD ŽESTOKOG SEKSA! Ikardijeva žena i Maradona imali aferu! ŠOKANTNA ISTINA ISPLIVALA NA VIDELO! (VIDEO)

Somos mujeres, madres, hermanas, somos AMIGAS!!! Somos REALES Hoy junto a @becoolcenter te queremos regalar dos tratamientos que te permiten mimarte, valorarte, y hacerte sentir la verdadera reina que sos. Participa de nuestro #Sorteo siguiéndome a mi y a @becoolcenter + menciona a dos amigas y gánate 3 sesiones de #VelashapeIII y un Rejuvenecimiento Facial completo de #Xeomin

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Jul 20, 2018 at 7:02am PDT