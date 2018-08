LEGENDARNI DULE SAVIĆ ZATRESAO REGION: Nađite krevet u bolnici za ove naše BUDALE koje navijaju za USTAŠE! A tek šta je rekao za Albance!

Savić ističe da je Svetsko prvenstvo u Rusiji bilo najbolje organizovano do sada i da zemlje sa Zapada ne mogu da podnesu tu činjenicu!

"Mnogi sa Zapada ne mogu da podnesu činjenicu da je Rusija civilizovana zemlja. Jednostavno su morali da priznaju da je sve što se u njihovim zemljama priča o Rusiji najobičnija laž. Čak je i Geret Sautgejt, selektor Engleske, govorio vrlo pozitivno o Rusiji. To je za mene najači utisak", rekao je Savić za "Alo! Sprint".

Savić je prokomentarisao i nastup naše reprezentacije na Mundijalu u Rusiji.

"Ostvaren rezultat na Mundijalu možemo da posmatramo i sa pozitivne i sa negativne strane, ali nisam baš u poziciji da komentarišem dešavanja u reprezentaciji. Moj sin Vujadin je igrama izborio mesto u reprezentaciji, ali ga je povreda omela da debituje. Zato, ukoliko bih hvalio sve što se dešavalo pre SP i tokom njega, odmah bi rekli: 'Vidi ga ovaj, udvara se zbog sina', a ukoliko bih kritikovao, stigli bi komentari: ' Vidi ga ovaj, seče granu na kojoj mu sedi sin i više nikad ga neće zvati u reprezentaciju'. Zato bih ovde završio. "

Legendarni fudbaler Zvezde prokomentarisao je i atmosferu u Srbiji među navijačima u momentu kad su se u četvrtfinalu Mundijala sastali Rusija i Hrvatska. Srbija se tada bukvalno podelila na dva tabora...

"Razumem da neko kome je porodica iz Hrvatske navija za nju, to je ljudski, ali ružno je što su se mnogi iz snobovštine, neke evropejske, pe...ske i iz autošovinizma dodvoravali na taj način. Što bi rekli mladi, misle da su tako "in". Imam dobre prijatelje koji su Hrvati i siguran sam da se gade ovoga što je bilo u Zagrebu. Gade se ustaške politike Hrvatske i preselo im je finale zbog ovoga što je bilo posle toga. Ne razumem one koji su navijali za ustašku Hrvatsku. Lelemudi koji iz mržnje krive Srbiju i pljuju je, a onda, da bi se izlečili, navijaju za Hrvatsku. Imaju i oni pravo, ali postoje institucije koje su zadužene za to, samo što su im kapaciteti popunjeni. Mada, reč je o ozbiljnijim slučajevima i trebalo bi pronaći neki krevet i za njih", oštar je Savić.

Savić smatra da se politika i sport moraju razdvojiti.

"Jedno je navijati za Hrvatsku, koja igra dobar fudbal, a drugo je ustaška Hrvatska, koja se zasniva na mržnji prema Srbima i klanju Srba. To su različite priče. Ima tu normalnih ljudi, koji se gade svega ovoga, a još više se gade ovih naših budala. Ove sadašnje ustaše najviše vole da iskoriste ove naše budale i onda ih gurnu u septičku jamu, jer ako pljuju op svom narodu, zašto te budale sutra ne bi pljuvale i po njima, ako im neko drugi za to bude platio."

Savić je prokomentarisao i nesportska dešavanja koja su obeležila meč između Srbije i Švajcarske na Mundijalu.

"Pre početka utakmice skrenuta je pažnja FIFA da u toj reprezentaciji igraju neki koji nisu Švajcarci, već Š...... i koji nose kopačke sa zastavom tzv Kosova. Da su to ljudi koji su vaspitavani da mrze Srbiju. Imali ste i ono mlataranje onim skraćenim prstima koji služe samo za prodaju semenki i koji kao simbolizuju neke orliće, ali će im ta krila vrlo brzo biti skresana. Za sve to su kažnjeni sa pet hiljada evra. Dobro nam nisu uzeli tri boda, a mogli su i to", rekao je Savić dodavši:

To je određeno na višem nivou. Oni su svi plaćeni od narko-novca. Sve su to crni fondovi. Zna se kako se to finansira. Od prodaje droge, oružja, trgovine organima, držanjem prostitutki po Italiji... Setite se da su pre nekoliko godina određeni čelnici FIFA pohapšeni zbog uzimanja mita. Taj novac sigurno nije skinut sa nekog računa, pa dat njima, već je reč o tim crnim fondovima. Nije to ništa nepoznato. To oni tako rade", rekao je Savić.

Kurir sport/Alo! Sprint

