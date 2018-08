OVO JE LUDILO MOZGA: Zavirite u novu vilu Romana Abramoviča! Kada vidite kako izgleda ovaj penthaus IMA DA VAM SE ZAVRTI U GLAVI (FOTO)

Čuveni ruski tajkun platio je trideset miliona funti za penthaus na obali reke, sa pogledom na Stamford most. Uprkos problemima koje je imao sa svojim viznim statusom, ovaj bogataš je uspešno obavio kupovinu tripleksa, koji svojim izgledom oduševljava.

Ako niste upućeni, ruski tajkun je imao probleme sa obnavljanjem svoje investitorske vize, zbog problematičnih odnosa Londona i Moskve, nakon trovanja nekadašnjeg ruskog špijuna, Sergeja Skripala. Navodno, pedesetjednogodišnji Abramovič je povukao svoju prijavu za vizu Ujedinjenog Kraljevstva, i umesto toga je nabavio izraelski pasoš. Ljudi koji imaju taj pasoš u svom vlasništvu, mogu ući u Britaniju bez vize, za kratke boravke.

Abramovič je penthaus kupio još pre nekoliko meseci, pre svih komplikacija sa vizom, pa su svi mislili da će on ubrzo odustati od istog nakon problema sa birokratijom. Ipak, arhitekte i dizajneri koje je angažovao za rad na ovom stanu, jasno nam stavljaju do znanja da on Britaniju neće napustiti tek tako.

Penthaus ovog milijardera zauzima prostor od 35. do 37.sprata Chelsea Waterfront zgrade, odnosno razvojnog projekta koji sadrži više od 700 domova. Ovaj projekat bi trebalo da bude kompletiran do 2021.godine, dok cene stanova u njemu počinju od dva miliona funti. Naravno, stan gospodina Abramoviča je daleko najveći.

On ima prozore od poda do plafona sa panoramskim pogledom, odakle može vidte i svoj projekat renoviranja vredan milijardu dolara, koji je morao da stavi na čekanje zbog problema sa vizom. Osim stana, Abramovič je kupio i parking mesta u podzemlju, sa cenom od 85.000 funti po mestu.

Pored ovog penthausa, Abramovič poseduje i vilu u najskupljem delu Londona, koja poseduje 15 spavaćih soba, a veruje se da je za taj posed dao 90 miliona funti pre sedam godina.

