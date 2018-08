PARAMA OD SRPSKOG FUDBALA FINANSIRA NEZAVISNO KOSOVO Fudbalski savez uzvraća udarac albanskom menadžeru: Fali Ramadani hteo da otme reprezentaciju!

Ispovest mladih reprezentativaca Saše Lukića i Predraga Rajkovića - da su posredstvom jednog reprezentativca dobili ponudu Faljija Ramadanija za prelazak u njegovu agenciju kako bi zauzvrat putovali na Svetsko prvenstvo u Rusiju - pokrenula je Fudbalski savez Srbije (FSS) na konačnu akciju protiv albanskog menadžera.

Kako Kurir saznaje, cilj FSS biće da u što kraćem vremenskom roku sve reprezentativne selekcije budu "očišćene" od igrača koje zastupa Ramadanijeva agencija "Lian Sports", i to iz dva razloga.

Fali Ramadani foto: Printskrin

Kao prvi razlog naš izvor navodi da će se tako eliminisati Ramadanijev uticaj i dalje rovarenje u nacionalnim timovima svih kategorija, a drugi povod za sveobuhvatnu akciju je dobijeno saznanje da deo njegove zarade od srpskih igrača odlazi za finansiranje službi tzv. nezavisnog Kosova.

Stoga će svi reprezentativci dobiti pristojan vremenski rok da raskinu svoje ugovore o zastupanju i potraže pomoć drugih menadžera.

- Ni najmanje mi nije prijatno da pričam o tome i za ostale ne znam, ali tačno je, meni je posredstvom jednog od reprezentativaca nuđeno da pređem kod Faljija Ramadanija, uz obećanje da će mi to garantovati mesto na Svetskom prvenstvu. U suprotnom, bio bih u problemu za spisak. Nisam hteo to da prihvatim. Znam da vas interesuje ko je to i slično, ali o tome ne mogu trenutno da govorim - rekao je za Telegraf Predrag Rajković.

Predrag Rajković foto: Dado Đilas

Isto iskustvo doživeo je i Saša Lukić.

- Rečeno mi je da se ne brinem za mesto u timu ako potpišem za Ramadanija. Odbio sam. I to je sve što mogu da vam kažem na ovu temu - rekao je Lukić.

Saša Lukić foto: Saša Pavlić

Beogradskim ogrankom firme "Lian Sports" rukovodi Nikola Damjanac.

Kurir je u toku dana pokušao da dobije izjavu Falija Ramadanija, ali se on nije javljao na pozive.

Ovi reprezentativci Srbije su iz agencije Faljija Ramadanija:

Luka Milivojević

Ljubomir Fejsa

Adem Ljajić

Miloš Veljković

Filip Kostić

Matija Nastasić

Mijat Gaćinović

Nikola Maksimović

Milan Gajić

Danilo Pantić

Foto: Reuters

