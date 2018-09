ČUDA SU MOGUĆA! Vladan Milojević: Borićemo se, verujemo u sebe!

Trener koji je za manje od 15 meseci uspeo da ekipu uvede u Ligu Evrope posle 10 godina, zatim obezbedi prvo "evropsko proleće" posle 26 godina i sada istorijski plasman u Ligu šampione i spektakle protiv Napolija, Liverpula i Pari Sen Žermena, već se okrenuo novim izazovima.

"Napravili smo mnogo lepih stvari, za klub, navijače, Srbiju, učesnici smo Lige šampiona, u samom smo evropskom kremu. Ipak, nemamo puno vremena za slavlje, to je samo trenutak posle utakmice", kaže 47-godišnji stručnjak, i sam bivši fudbaler crveno-belih u intervjuu za Tanjug.

Poznat je kao vrlo strog, ozbiljan, odmeren, na rečima "škrt", ali ipak nije mogao da sakrije osmeh na konstataciju da je i protiv Krasnodara prošle godine u plej-ofu za Ligu Evrope i sad protiv Salcburga nosio istu nebesko-plavu košulju. Da li je u pitanju sujeverje?

"Ako kažem da mi je sponzor tražio da nosim, šta ćemo onda? Moram da vidim sa njima da li ću je nositi u Ligi šampiona... Ne bunim se i da bude tako, sreću mi je donela", ističe Milojević.

Zbog košulje ili ne, ali mnogi su poslednjih dana konstatovali kako je plasman u Ligu šampiona najveći rezultat kluba još od titula prvaka Evrope i sveta u Bariju, odnosno Tokiju, ali ne i Milojević.

"Nisam kompetentan tako nešto da kažem. Stvarnost je šta možemo da učinimo sada, svi mi iz kluba i prema tome smo fokusirani. Drago mi je zbog ove generacije, to su veliki zvezdaši, jako je bitno što vole klub, to su i delima pokazali. U životu ne volim velike reči, samo dela, a oni su to pokazali".

Podsetili smo Milojevića da je na početku pripremama za ovu sezonu na pitanje novinara Tanjuga o šansma za Ligu šampiona odgovorio sa "Uffff", aludirajući na ogromnu težinu zadatka.

"Ne možemo da predvidimo budućnost, zato jeste zanimljivo. Na nama je da se trudimo, damo sve o sebe i verujemo, a ne bih da ispadne da govorim o lažnoj skromnosti. Uvek potenciram, uz Božiju volju treba verovati i prihvatiti kako bude. Mislim da smo zasluženo u LŠ".

Napomenuo je i da je prizeljkivao Salcburg na žrebu u plej-ofu, a sada kada ga je prošao raduje se duelima sa bogatašima iz Pariza, vicešampionom Evrope Liverpulom i drugoplasiranim timom Italije Napolijem.

"Već sam jednom u Salcburgu pobedio, a i sad sam slavio... Dovodimo u Beograd tri velike evropske ekipe, sa fenomenlnim trenerima i igračima, svi oni su pretendenti za osvajanje LŠ. Ono što mi je drago je da ćemo gledati spektakle iz LŠ, drugačije i ne može, čak ne mogu ni prijateljske utkmice da se igraju sa njima. Borićemo se, verujemo u sebe, čuda su moguća i treba verovati".

Iako su platežno mnogo moćniji od Crvene zvezde, sa zvezdama poput Nejmara, Kavanija, Mbapea, Salaha, Manea, Hamšika, Mertensa i ostalih, Milojević smatra da novac ne igra glavnu ulogu.

"Neko sam ko ne voli da gleda i meri novac. Fudbal je igra gde se bore dve strane 11 na 11, kad izađeš na teren svi su isti. Nemamo razloga da se plašimo ikoga, bez obzira na finansijske mogućnosti. Onda ne veruješ dovoljno u sebe. Ne igra novac, nikada i neće i ne može da bude primarna stvar, mada je bitna. Krivo mi je kad neko drugačije misli".

U prilog Milojevićevoj tezi ide i činjenica da Salcburg ima tri puta skuplji tim od crveno-belih, ali je Zvezda sa dva gola Bena u rasponu od 77 sekundi ispunila san koje ranije generacije nisu mogle, pa ni klub sa velikim ulaganjima kompanije Red Bul.

"Pokazalo se da se utakmica igra 90 minuta. Ono što je jako bitno je da nismo odigrali prvo poluvreme kako umemo, nismo to bili mi. Greške su sastavni deo igre, nikada nisam zbog toga nekog okrivio, ja prvi grešim, ali smo u nastvku bili onako kakvi smo morali. Borili smo se za svaku loptu. Ulog je bio veliki, igrači su pokazali karakter".

Neizbežna tema bio je baš Ben, strelac šest pogodaka u kvalifikacijama i igrač sa kojim je Milojević sarađivao u grčkom Panioniosu pre Zvezde.

"Ne volim etikete da li sam nekog želeo ili ne, Bena je hteo ceo sportski sektor i ne prihvatam da je samo moj izbor. Drago mi je što je Ben pogodak svih nas, ali ima ih još. Ceo kolektiv je sjajan, samo je pitanje ko će da iskoči".

Vremena za veliko slavlje nema, pošto Crvena zvezda već sutra gostuje Vojvodini u 7. kolu Superlige Srbije.

"Salcburg moramo da arhiviramo i fokusiramo se na Vojvodinu. Uvek je lepo igrati u Novom Sadu, Vojvodina je respektlbiln klub i u ovom trenutku ta utakmica nam je najbitnija. Tom metodom se vodimo i ovog puta", zaključio je Milojević, čovek koji se sigurno neće zadovoljiti pukim učešćem u Ligi šampiona, uz konstantnu glad za trofejima.

Za sada, na domaćoj sceni...

Kurir sport/Tanjug

Kurir

Autor: Kurir