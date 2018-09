KOLAROV OSUO PALJBU PO FUDBALERU ZVEZDE: Stojkoviću, kako možeš da igraš za Crnu Goru ako nisi Crnogorac?!

"Sa Filipom Stojkovićem i Adamom Marušićem bismo imali opciju više. Ali, treba da se zapitamo zašto oni ne veruju u sebe. Otišao sam u Lacio, nisam igrao za reprezentaciju, a nikad mi nije palo na pamet da igram za Crnu Goru", rekao je Kolarov novinarima u Staroj Pazovi.

Stojković i Marušić, sada fudbaleri Crvene zvezde i Lacija, igraju za Crnu Goru iako su iz Srbije.

Aleksandar Kolarov ih je pokrenuo govoreći o problemu koji Srbija ima sa nedostatkom bekova.

"Kako možeš da igraš za Crnu Goru ako nisi Crnogorac, za Austriju ako nisi Austrijanac. To nije klub. Njihov izbor je bio taj jer nikad nisu verovali da će igrati za reprezentaciju Srbije. Otkud znate da bi igrao ili ne, ne može neko drugi da veruje ako on ne veruje", kazao je Kolarov.

Tema na konferenciji za novinare bila je atmosfera u reprezentaciji tokom Svetskog prvenstva u Rusiji, a Kolarov je rekao da je ona bila vrlo dobra, koliko on zna.

"Bio je sastanak posle utakmice sa Švajcarskom gde niko nije povisio ton, već smo pričali otvoreno o utakmici sa Brazilom. Sastanak je završen tako što smo se zagrlili na sred svlačionice, što ja znam dok sam bio tamo. Da li je neko pravio puč ili nije, koliko sam ja video, situacija je bila ne dobra, nego super", rekao je Kolarov.

"Ne mogu ja da se družim sa 23 igrača, bolji sam sa dovjicom nego sa njih 15, ali to ne znači da se ne poštujemo. Koliko sam upućen, a jako sam upućen, atmosfera je bila ne dobra, nego predobra", dodao je.

Kolarov je naveo da je ekipa verovala da može da prodje u eliminacionu fazu posle poraza od Švajcarske.

"Verovali smo da možemo da prodjemo i posle poraza od Švajcarske. Znao sam da će biti veoma teško da dobijemo Brazil. Još nisam to preboleo, ali moram da se okrenem i klubu i reprezentaciji. Imamo prioritet, to su utakmice što slede u septembru, potom i sledeće, tako da to moramo da stavimo iza ledja i krenemo u novo takmičenje", rekao je Kolarov.

