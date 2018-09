PORTUGALAC ĆE POSLE OVOGA ZAPENITI SAMO TAKO Legendarni danski fudbaler pecnuo Ronalda: Luka Modrić pruža mogućnost drugima da postignu golove!

"Ja se zaista nadam da će Luka Modrić pobediti, jer je ono što je uradio na Svetskom prvenstvu bilo stvarno posebno. Takođe, on je takav momak da ne možemo da zaboravimo njegove utakmice za Real Madrid sa kojim je sve osvojio. On ne postiže golove kao Ronaldo ili slični fudbaleri, ali on svima pruža mogućnost da postignu pogotke i naporno radi", rekao je 54-godišnji Piter Šmajhel a prenose španski mediji.

luka modrić u užem izboru foto: Reuters

Pored Luke Modrića u uži izbor za najboljeg fudbalera su i Kristijano Ronaldo i Mohamed Salah.

kurir.rs / kurir sport

Kurir

Autor: Kurir