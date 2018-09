STRUČNJACI ZA KURIR: Krstajić, dobar (3)! Pročitajte šta kažu fudbalske legende o selektoru Orlova!

Četiri fudbalska stručnjaka dala su za Kurir svoje viđenje učinka mladog stručanjaka koji se uhvatio u koštac sa pozicijom na koju "vreba" sedam miliona Srba. Krstajić nije razočarao, ali ni oduševio. Neka sredina koja će nestati za mesec dana posle mečeva protiv Crne Gore i Rumunije. Ili će da ode ka gore ili pada na dno, ocena je sa kojom su i saglasni svi naši sagovornici.



Primedbe koje je selektor dobio od iskusniji fudbalskih ljudi svakako su dobronamerne i mogu da mu pomognu u budućnosti. Fudbalska Srbija želi samo uspehe državnog tima, ako njih nema, zna se ko je prvi na udaru...

M. Bjelinić



Milan Živadinović



Ocena: 2,5

Nema najvažniju

stvar u fudbalu!

Neorganizovani smo bili na sredini teren, a pogotovo u zadnjoj liniji. Svi nešto hoće u napad, a tu im nije mesto. Tada se otvarao prostor za kontre Rumuna, koje naš vezni red nije zatvarao. Što se tiče Krstajića on je nespreman i neiskusan, ali nema i ono što je najvažnije u fudbalu - taliju. To moraš da imas, da Bog hoće da te nagradi, njega neće, nema tu taliu. Trebao je iz moralnih i sportskih razloga da ode posle one smene Muslina. Nije smeo da prihvati ponudu da bude selektor. Od mene za učinak dobija ocenu dva i po!