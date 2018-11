DEKI STANKOVIĆ: Zvezda je čudo neviđeno! Klop je pokazao da je pravi gospodin!

Posle burne igračke karijere, čak 25 osvojenih trofeja, uključujući i Ligu šampiona, 103 odigrane utakmice u reprezentativnom dresu, potom i angažovanja u UEFA Dejan Stanković je, po sopstvenom

priznanju, poželeo je prošlog leta da deo onoga što je dobio vrati fudbalu. Zato je na Zlatiboru pokrenuo fudbalski kamp "Deki5" i uz neverovatnu posvećenost napravio projekat u kome je tokom mesec dana uživalo 350 dečaka i devojčica uzrasta od 9 do 15 godina.

foto: Promo

Uz fantastične uslove za trening, vrhunski trenerski kadar Stanković je polaznicima kampa omogućio da se upoznaju, druže i mnogo toga nauče uz mnoge poznate ličnosti iz sveta fudbala, a podrška velikih prijatelja i nekadašnjih saigrača stizala je sa svih strana...

- Sve je počelo spontano, prošle zime. Ideja da se organizuje kamp u Srbiji me je brzo osvojila i sa saradnicima sam svim srcem ušao u tu divnu avanturu. Iako se malo kasnilo sa pokretanjem zahtevne organizacije sve se završilo gotovo trijumfalno na Zlatiboru. Bilo je istinsko uživanje gledati tu decu u

svakom trenutku programa na Kampu. Teško mi je i da opišem koliko mi je prijala razmena energije i emocija sa decom. Zna se da kod njih nema skrivenih misli, oni ti sve kažu i pokažu direktno u lice. A to je u mom slučaju bilo svojevrsno podmlađivanje. Osetio sam se punim energije, baš kako su i oni radili na Kampu - konstatovao je Stanković.

Dobar glas se daleko čuo, pa će zbog velikog interesovanja tokom januara kamp Deki5 biti organizovan u Australiji:

- Istina je da idemo u Australiju. Moram da priznam da sam malo i zatečen razvojem događaja, ali priznajem da mi sve to prija. Velike zasluge za to što će kamp Deki5 biti organizovan u Australiji pripadaju Milošu Ninkoviću, koga izuzetno poštujem u igračkom i ljudskom smislu. Na Ninetov predlog

sam odmah pozitivno odreagovao i ubeđen sam da će i ta epizoda biti interesantna za sve učesnike - rekao je Stanković i potom precizirao plan australijske turneje:

-Posetićemo Melburn, Sidnej i Brizbejn u drugoj polovini januara. Tačnije, startujemo 16.januara i prvi je na redu Melburn, posle njega Brizbejn i na kraju Sidnej. Predvideli smo kampove u pomenutim gradovima, po programu koji je posebno napravljen i po kom se radilo na Zlatiboru, u našoj prvoj sezoni.

Gotovo neverovatno mi je zvučalo da su se za prvu sezonu Kampa u Srbiji prijavila i deca iz Australije. Ta vest me je posebno obradovala. I eto, slučaj je hteo da se ponovo vidim sa decom koja žive tako daleko od otadžbine. O detaljima rada i programa neću mnogo da pričam, sve će se videti na delu.

foto: Promo

Posebnu draž boravku Dejana Stankovića u Australiji daje činjenica da će u isto vreme biti na programu i prvi teniski gren slem u sezoni, Otvoreno prvenstvo Australije.

- Jedan sam od miliona Srba koji se divi svemu što radi i što je radio Novak Đoković svih ovih godina. Imao sam privilegiju da se upoznamo, da se nekoliko puta družimo i svim srcem sam uz njega. Najavio sam mu moj put u Australiju, i nadam se da će biti mogućnosti i da se vidimo i proslavimo još jedan njegov trofej.

Stanković je prokomentarisao i trijumf reprezentacije Srbije nad Crnom Gorom 2:1 u Ligi nacija.

- Važna pobeda Srbije, zaslužena pre svega, a mogli smo jos toliko golova da postignemo. Upisana su tri boda i sada nam ostaje još pobeda nad Litvanijom u Beogradu da bismo mogli da kažemo da su momci ispunili cilj. Dolazim na tu utakmicu, jer mislim da je važno da svi pružimo podrsku orlovima.

Vest da će Srbija da se uključi u borbu za dobijanje Mundijala 2030 Stanković je dočekao sa velikim oduševljenjem.

- Dižem ruku za tu ideju, bez dileme. Za ozbiljnu je diskusiju koliko je to moguće da se dogodi, šta sve treba da se preduzme u tom pravcu, ali sama pomisao koliko bi to Srbiji moglo da donese, budi u meni pozitivan osećaj. To bi mnogo značilo za razvoj fudbala u čitavom regionu, pre svega u pogledu

infrastrukture i zato se iskreno nadam da bi Srbija mogla da napravi čudo i zajedno sa ostalima uspe da dobije organizaciju Mundijala.

Kada je već pomenuo čuda, nije propustio priliku da prokomentariše jedno fudbalsko, koje se nedavno desilo u duelu Crvene zvezde i Liverpula:

– Po ko zna koji put se pokazalo da je Zvezda čudo neviđeno! I da je fudbal, generalno, nekad tako teško objašnjiv. Znam šta je moguće kad se izađe na Marakanu, doživeo sam to toliko puta. I, opet, sam bio zbunjen onim što sam video protiv Liverpula. Taktički gotovo perfektno, posebno prvo poluvreme.

Trkački za čistu „desetku“. Momcima i Vladi Milojeviću - kapa dole. Veliko bravo i još veće hvala za radost koju su nam doneli. Ne mogu da preskočim Jirgena Klopa i njegovo ponašanje u Beogradu. Od prvog do poslednjeg minuta boravka u Srbiji pokazao je gospodske manire. Od poštovanja prema klubu, gradu, Srbiji, uzimanja obeležja u čast boraca u Prvom svetskom ratu pa sve do držanja posle utakmice i teškog poraza. Moj dubok naklon za trenera Liverpula - zaključio je Stanković.

