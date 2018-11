ŠOKANTNA ISPOVEST SAIGRAČA LUKE JOVIĆA: Napoli me je proglasio MRTVIM, direktor me je TUKAO, a klupski lekar mi je UNIŠTIO KARIJERU!

De Guzman je u periodu od 2014. do 2017. godine nastupao za Napoli. U martu 2014. se požalio na bol u stomaku. Javio se lekaru De Nikoli i on mu je rekao da samo prestane da unosi ugljene hidrate i da odmara. Međutim, nije se osećao bolje.

Tadašnji trener Rafa Benites mu je nakon nekog vremena rekao da ode kod drugog lekara, ali klub je to odmah stopirao jer De Nikola ima jak uticaj u Napoliju.

Iako se nije osećao dobro, lekar je rekao da je spreman da trenira i igra i tada počinju problemi, jer on ne može da pruži ni 50 odsto svojih mogućnosti.

"Ja sam igrač koji trči po 10 kilometara u utakmici, ali ako istrčim samo šest, sa pola snage, onda me trener naravno neće hteti u timu. Napoli nije verovao da sam povređen, mogao sam da hodam i trčim ali ne da se okrećem i šutiram kako treba. Mislili su da sam izmišljao i da mi je sve u glavi. Toliko su mi često pričali to da sam počeo da sumnjam i u svoje signale koje mi telo šalje. Bilo je bolesno", kaže De Guzman u intervjuu za holandski De Voltkskrant.

U finišu letnjeg prelaznog roka trebalo je da napusti klub i ode na Ostrvo, ali je ipak odlučio da ostane u Napoliju i oporavi se. Tako se i dogovorio sa menadžerima u Holandiji.

Kada ga je zatekao u klubu prvog septembra, direktor Napolija Đuntoli je poludeo. Bio je besan što vidi De Guzmana.

"Bio sam u svlačionici, pozvao me je kao 'go*no' da se gubim u dnevni boravak igrača. Rekao je da sam obećao da ću otići, iako ja to nisam uradio. Iznenada me je udario u lice. Poludeo sam, krenuli smo da se bijemo, obarali smo stolice. Onda je moj saigrač Kamilo Zuniga uleteo i razdvojio nas. Rekao mi je da skupim stvari i idem kući", otkriva De Guzman.

Pokušao je da stupi u kontakt sa gazdom Aurelijom De Laurentisom.

"Pokušao sam da pozovem Aurelija De Laurentisa, predsednika, ali nije bilo odgovora. Edoardo De Laurentis, njegov sin je došao i rekao mi 'Ti ne ideš nigde, ostaješ ovde i mrtav si za nas'. Mislio sam da sam kompletno izgubljen. Igrači mi nisu pomogli. Da su probali, klub bi njih sankcionisao. Hteo sam da treniram individualno, ali gde bih otišao? Svi znaju igrače u Napulju", rekao je Holanđanin.

Tek nakon nekoliko meseci dobio je dozvolu da ode kod drugog lekara. Ustanovljeno je da ima sportsku herniju i odmah mu je predložena operacija. Međutim, klupski lekar je to odmah odbio.

"Deset minuta! Trebalo im je deset minuta da shvate da je to hernija i da mi treba operacija. Ali je De Nikola opet rekao 'ne', da ne veruje u hiruršku opciju i da navodno nije hteo da bude onaj koji će mi uništiti karijeru", žali se De Guzman.

Tek kada je prešao u Kapri dobio je dozvolu da ode na operaciju. Posle šest meseci se vratio na teren, ali telo mu je bilo jako slabo pa je bio sklon povredama.

Ponovo se kratko vratio u Napoli 2016. godine, pa je otišao na pozajmicu u Kijevo, a sada sa srpskim trojcem Luka Jović, Mijat Gaćinović i Filip Kostić brani boje nemačkog Ajntrahta.

Napoli se nije oglasio nakon optužbi koje je za list "De Votkskrant" izneo De Guzman.

