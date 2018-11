BIVŠI TRENER PARTIZANA OSUO PALJBU PO MARKU JANKOVIĆU Tumbaković: Ovo je nedisciplina!

Crnogorci su u Podgorici izgubili u borbi za drugo mesto grupe u kojoj je Srbija završila kao lider i otišla u B Ligu nacija, a fudbaler Partizana je "kumovao" porazu tako što je izgubio loptu kod gola i kasnije promašio penal.

"Pojedini momci moraju dobro da se zamisle. Ovde moraju da rade profesionalno, a neke stvari ako hoće da rade neka ih rade u klubovima. Razočaran sam, jer sve što se radilo dve godine srušilo se kao kula od karata", kazao je Tumbaković posle utakmice.

Bivši trener Partizana potez Jankovića opisao je kao nedisciplinovan.

"Nemamo mi ni samopouzdanja, ni samouverenosti. Nije samouverenost da nonšalantno izgubiš loptu, pa primimo gol, pa posle promašiš penal.. To je nedisciplina. On je mlad igrač, obično ne reagujem ovako".

Tumbaković dodaje da se u crnogorskoj selekciji zna ko izvodi udarac sa "bele tačke".

"Sve se zna ko bi šta trebalo da radi, imamo odgovor za sve. Nisam vidio dok nije uzeo da šutira... Ali, to je manje važno, problemi su kompleksni... Najveći deo odgovornosti preuzmem na sebe, a videćemo kako će se to završiti", zaključio je on.

Kurir sport/Tanjug

Foto: Starsport

Kurir

Autor: Kurir