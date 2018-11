NEKADAŠNJI IGRAČ CRVENE ZVEZDE U VELIKOM BRATU: Poznati fudbaler smuvao seks bombu, bivšu devojku svog prijatelja MMA borca! (FOTO)

#Repost @zlatka_raykova (@get_repost) 👫Ти си този, който разтуптява сърцето ми на пълни обороти @blagogeorgiev_official ❤️ 📺Днес в 21:00 поредните номинации 📽....👀Досетихте ли се вече ние кого ще номинираме 💣

A post shared by blagoy georgiev (@blagogeorgiev_official) on Nov 22, 2018 at 3:31am PST