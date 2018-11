Na prestižnom turniru "SLAVIJA KUP" u Pragu generacija 2009 zauzela je PRVO mesto, još jedna zlatna generacija raste na terenima Vujadin Boškov. Drugo mesto iza Vojvodine zauzeo je Dinamo iz Zagreba, Slavija Prag je bila trećeplasirana ekipa. Bravo za dečake i trenera Đoleta...

