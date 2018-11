(UŽIVO, KURIR TV): Napoli - Zvezda (21.00), Milojević priredio MEGA SENZACIJU u sastavu! Crveno-beli ultra ofanzivni

Gobelja, BRIGATE koga cuvas danas, igraj BEZ STRAHA, budi pravi ULTRAS na terenu, prenesi to na sve BOYS-e! Budite kao HIJENE, i vratite se kao HEROES-i! AJMOOOO CIGANIIIII!!!🔴⚪️🔴⚪️🔴🙏🏻

A post shared by Savic Vujadin (@savicvujadin) on Nov 28, 2018 at 3:44am PST