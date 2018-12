NASTAVILI DA PROSIPAJU BODOVE: Evo šta strelac Ivanović i asistent Tošić kažu o remiju Partizana u Lučanima

"Nažalost, ispustili smo bodove. Hteli smo da nastavimo seriju pobeda i da se do kraja sezone približimo rivalu. Težak teren, hladno vreme, motivisan protivnik, sve je to uticalo na rezultat. Nedostajalo je da više želimo pobedu, da imamo vise samopouzdanja jer mi igramo za Partizan. Nadam se da ćemo do kraja upisati tri pobede i otici na odmor sa maksimalnim učinkom", rekao je Tošić posle utakmice u Lučanima.

Partizan je igrao nerešeno 1:1 sa ekipom Mladosti.

Mladost je vodila, ali je Partizan izjednačio golom Đorđa Ivanovića, koji je došao do lopte posle šuta Tošića i intervencije protivničkog golmana.

"Trudim se da pomognem ekipi i tako će biti kada god budem na terenu. Znam šta se od mene očekuje i pokušavam da pružim što više mogu", kazao je Tošić.

Partizan je treći na tabeli srpskog prvenstva sa 37 bodova.

Strelac izjednačujućeg gola Đorđe Ivanović je rekao:

"Na našu veliku žalost nismo uspeli da odnesemo sva tri boda sa gostovanja u Lučanima. Teren je bio očajan i jako težak za igru. Mi smo bili bolji celu utakmicu, napadali smo stalno, ali nismo uspeli da damo gol sve do samog kraja utakmice. Igrači su se borili, igrali dobro, ali mislim da zbog lošeg terena nismo uspeli da slavimo, jer se protivnička ekipa povukla nazad i bilo je teško dati gol".

Ivanović se osvrnuo i na značaj Tošića za ekipu.

"Ne treba trošiti reci o Tošketu, svi znamo gde je bio, gde je igrao i šta sve ima iza sebe. Prošao je danas pored pet igrača Mladosti kao da ih nije bilo i šutnuo dobro na gol, golman je odbranio, a ja sam bio na pravom mestu i sproveo je u gol. Mi se već pripremamo za sledeću utakmicu protiv Zemuna gde očekujemo pobedu!"

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir