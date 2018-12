VELIKO POJAČANJE ZA NEROAZURE: Zvanično! Zvezda Juventusa u Interu

Marota je porku o novom poslu objavio u video poruci na Tviteru, nedugo pošto je upravni odbor doneo odluku o njegovom imenovanju.

Marota je prethodnih godina donosio dobre odluke na tržištu igrača i bio je jedan od najuspešnijih funkcionera Juventusa, sa kojim je osvojio sedam uzastopnih titula. On je u torinski klub došao 2010. godine iz Sampdorije.

Juvenuts je krajem oktobra raskinuo ugovor sa Marotom, koji je do tada bio izvršni direktor i generalni direktor kluba.

Inter nije osvojio trofej od 2011. godine, kada je trijumfovao u Kupu. To je bilo godinu dana od osvajanje istorijske "triple krune" - Lige šampiona, Serije A i Kupa Italije.

"Od danas biću deo velikog Intera. Veoma sa ponosan, a obavljaću važnu ulogu izvršnog direktora u oblasti sporta. To će biti važno poglavlje u mojoj karijeri, imaću veliku odgovornost, ali to me ne plaši. Ovo je početak novog poglavlja i mora biti obeleženo uspehom", rekao je Marota. Inter je u utorak eliminisan iz Lige šampiona, nakon što je odigrao nerešeno sa PSV Ajndhovenom (1:1) i završio na trećem mestu na tabeli. Inter će na proleće igrati u Ligi Evropa.

U prvenstvu Italije, Inter je treći na tabeli, ali zaostaje 14 bodova za vodećim Juventusom.

