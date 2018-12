KOSANOVIĆ U ČUDU ZBOG PROPALOG POVRATKA U VOJVODINU: Rekli su mi da me navijači ne vole!

Vojvodina će dobiti i četvrtog trenera u aktuelnoj sezoni, ali to neće biti po drugi put u klupskoj istoriji Milorad Kosanović, nekadašnji strateg, poslovni i sportski direktor iz vremena kada su "lale" osvojile svoju poslednju titulu državnog prvaka 1989. godine.

Iskusni stručnjak će ostati na klupi kruševačkog Napretka, iako se u jednom trenutku činilo da ne postoji nijedna prepreka za njegov povratak kući. Ipak, dobro obavešteni izvori pominju organizovanu navijačku grupu Vojvodine kao jedinu i najveću kočnicu postignutom dogovoru uprave i nesuđenog trenera.

- Ja i sad nemam pojma zašto nisam u Vojvodini? Do četvrtka je sve izgledalo drugačije, a onda je zaustavljeno. Kažu mi "navijači te ne vole". Zašto me ne vole kad ja nisam u Vojvodini već 23 godine? Ali na kraju krajeva, nije ni bitno. Uopšte neću da se bavim tim pričama ko me voli, ko me ne voli - kaže za Kurir Milorad Kosanović.

foto: Saša Pavlić

"Lale" su od Kosanovićevog odlaska 1995. godine na Maltu čak 40 puta menjali trenere. Dragoljub Bekvalac se čak tri puta vraćao na klupu i po tome je rekorder kluba, zajedno sa Ljupkom Petrovićem i Ivicom Brzićem. Po dva puta su u tom periodu radili Milan Đuričić, Zoran Marić, Aleksandar Veselinović, Dragan Okuka i Branko Babić, pa nije isključeno da naredni trener opet bude dobro poznato lice na stadionu "Karađorđe".

Iz FK Vojvodine juče se niko nije javljao da bismo iz njihovog ugla saznali za razloge Kosanovićevog nedolaska na čelo ekipe.

foto: Foto: Starsport©, Vladimir Šporčić

Samo da Marko ostane!

OSTAJE U NAPRETKU



Planove za budućnost Kosanović sada pravi s upravom Napretka, iznad koje još lebdi neizvesnost o dalje ostanku u klubu sadašnjeg predsednika Marka Miškovića.



- Uprava mi je dala slobodu da pređem u Vojvodinu, ali je rok za izjašnjenje bio prošli četvrtak. Pošto su se iz Novog Sada javili sa neozbiljnim zahtevom da se odluka prolongira za nedelju dana, ja sam ih pozvao i rekao im: "Hvala lepo i doviđenja." Istovremeno sam mojim Kruševljanima objasnio situaciju, pa tako sada pravimo strategiju za prelazni rok. Nadam se da će i Marko Mišković ostati u klubu. Na bilo koji način, jer je Napretku potreban takav čovek - zaključio je Kosanović.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir