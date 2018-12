SVI SMO ZABORAVILI OVOG BIVŠEG REPREZENTATIVCA SRBIJE I CRNE GORE, ALI PAMELA ANDERSON NIJE: Seks bomba i filmska ikona zapalila internet OVOM objavom o njemu i šokirala čitavu planetu! (FOTO)

Bivša ''čuvarka plaže'' je pre nekoliko dana na svom Tviter profilu objavila davni Ergićev intervju koji se više ticao same filozofije nego nekih fudbalskih stvari.

One je podelila njegov intervju iz 2013. godine u kojem je pričao o depresiji sa kojom se borio i način na koji je on to povezao sa fudbalom.

Ostaje pitanje samo da li je to uradila iz ličnih pobuda ili je u pitanju ipak nešto vezano za njenog dečka Adil Rami koji možda prolazi kroz nešto slično. Detalji još nisu poznati široj javnosti, ali spekuliše se da je upravo ova priča inspirisala štopera Marseja da se izbori sa sličnim problemom.

foto: Profimedia

Podsetimo, Ergić je tokom karijere nastupao za veliki broj klubova širom Evrope, ali je najbublji trag ostavio u ekipi Bazela gde je nastupao skoro čitavu deceniju. Ovaj fudbaler iz Šibenika je čak 11 puta nosio dres reprezentacije, tri puta dres Srbije i Crne Gore i osam puta dres Srbije posle otceljenja od Crne Gore.

foto: Starsport

Iako ima državljanstvo Australije pored srpskog, nikada nije dovodio u pitanje nastup za Orlove.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir