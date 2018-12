ZVEZDA TRAŽI BORJANOVE NASLEDNIKE: Tri golmana reprezentacije u igri za crveno-belu jedinicu!

Odlazak Milana Borjana iz Crvene zvezde gotovo je izvestan. Belgijski Gent i čelnici crveno-belih čekaju povratak najboljeg čuvara mreže u grupnoj fazi Lige šampiona sa odmora. U prvim danima januara sve će biti jasno, a moguće je i da iskusni golman ostane do leta na Marakani



Dotad sportski sektor prvaka Srbije radi na njegovoj zameni. Ozbiljno se računa na Zorana Popovića, koji bi u slučaju odlaska Milana Borjana sigurno mogao da sezonu privede do kraja. Ali, za narednu godinu i okršaje u Evropi traži se jačanje konkurencije među stativama.



Ljudi iz Crvene zvezde pregovarali su sa Radnikom iz Surdulice oko Nikole Vasiljevića, potencijalnog reprezentativca, koji bi klub iz Ljutice Bogdana trebalo da košta 100.000 evra. Navodno, on bi trebalo da potpiše sada u januaru, a stigne u junu. Međutim, crveno-belima je poslato i nekoliko zanimljivih predloga za naslednika Milana Borjana.

Oba predloga su iz inostranstva i to iz Serije A. Radi se o mladim reprezentativcima Srbije. Prvi je svakako Vanja Milinković-Savić (21) koji kao pozajmljen član Torina brani u Spalu. On nije dobio šansu kakvu je očekivao i želi da brani, a Crvena zvezda bi bila sjajan izbor. Hoće li doći na pozajmicu, ili će Crvena zvezda otkupiti njegov ugovor od Torina koji važi do 2021. godine trebalo bi da odluče u Ljutice Bogdana.



Drugi predlog je Boris Radunović (22), golman Atalante, koji je takođe na pozajmici, ali u Kremonezeu u Atalanti. Momak koji je ponikao u Radu sa klubom iz Bergama ima ugovor do juna 2022. i za njega važe isti uslovi kao i za Vanju, od pozajmice, do otkupa ugovora.

Na kraju odluku će doneti sportski menadžment Crvene zvezde.

Oni su mete Crvene zvezde Nikola Vasiljević

Rođen: 24. jun 1996.

Mesto rođenja: Niš

Visina: 201 cm

Klub: Radnik Vanja Milinković-Savić

Rođen: 20. februar 1997.

Mesto rođenja: Ourense

Visina: 202 cm

Klub: Torino Boris Radunović

Rođen: 26. maj 1996.

Mesto rođenja: Beograd

Visina: 194 cm

Klub: Atalanta

