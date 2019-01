OTIŠAO SI NA DAN PRVOG VEČITOG DERBIJA: Partizan se dirljivom porukom oprostio od Dragoslava Šekularca (FOTO)

Na dan 1. večitog derbija odigranog 5. januara 1947. godine između FK Partizan-FK Crvena zvezda, danas je u Beogradu preminuo legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragoslav Šekularac. FK Partizan izražava iskreno saučešće porodici preminulog kao i FK Crvena zvezda.

A post shared by FK Partizan (@partizanbelgrade) on Jan 5, 2019 at 2:38am PST