NAJBRŽEM ČOVEKU PLANETE DOSTA LOPTE: Bolt završio fudbalsku karijeru pre nego što je i počeo (VIDEO)

"Ne želim da kažem da se to nije obavilo na pravi način, ali mislim da smo išli na to, ne na način na koji je trebalo i naučili smo lekciju. To je bilo dobro iskustvo. Uživao sam da budem u timu i to je mnogo drugačije od atletike. Bilo je lepo dok je trajalo", rekao je Bolt, preneli su britanski mediji.

Osmostruki olimpijski šampion rekao je da će se sada koncentrisati na svoje poslove.

"Radim mnogo različitih stvari... Život u sportu je završen i sada sam uključen u različite poslove, imam mnogo stvari u planu. Bavim se svime i pokušavam da budem biznismen", naveo je Bolt.

On je ocenio da trenutna generacija jamajčanskih atletičara ima opušten stav i da ne trenira dovoljno kako bi dostigla visok nivo.

Bolt se poslednji put takmičio na Svetskom prvenstvu u Londonu 2017. godine, na kome je Jamajka osvojila jednu zlatnu i tri bronzane medalje, uključujući i onu koju je Bolt osvojio u trci na 100 metara, za treće mesto.

"Mislim da im je sada mnogo lakše. Kada sam ja ulazio u sport mučio sam se", dodao je on.

Aktuelni svetski rekorder na 100 i 200 metara rekao je da u Jamajci ima mnogo talentovanih sportista, ali da oni po završetku srednje škole dobijaju unosne ugovore, zbog čega im kasnije nedostaje motivacija.

"Kada dođu u seniorska takmičenja, nisu motivisani i ne rade dovoljno da dostignu nivo Juseina Bolta, Johana Blejka i Šeli Frejzer Prajs. Sve je u radu i motivaciji", naveo je Bolt.

(Beta)

Kurir

Autor: Kurir