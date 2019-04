FUDBALER LIVERPULA PRIZNAO: Navijaću za Junajted, prvi put u životu

Liverpul se bori za titulu u Premijer ligi sa Mančester sitijem, na prvom mestu na tabeli ima dva boda više, ali i utakmicu više. Siti igra protiv Junajteda u sredu i ako pobedi preuzeće prvo mesto na tabeli.

Upitan da li će u sredu uveče navijati za Junajted, Milner je odgovorio: "Prvi put u životu". "Ali neću gledati. To će biti traćenje energije. Ne znam šta ću raditi, možda ću otići da nešto pojedem", rekao je Milner, preneli su britanski mediji.



Liverpul pokušava da osvoji šampionsku titulu prvi put od sezone 1989/1990 i ima 88 bodova iz 35 utakmica, a Siti ima 86 bodova iz 34 meča. Imaju samo jedan poraz u Premijer ligi ove sezone, 1:2 od Sitija na Etihadu u januaru. Siti je pobedio u 10 uzastopnih premijerligaških utakmica i osvojiće titulu ako pobedi i u preostala četiri meča.

"Frustrirajuće kada pomisliš da imamo samo jedan poraz cele sezone u ligi, a da to možda neće biti dovoljno. Moramo da pobedimo sve do kraja, a ako to uradimo, a ne bude dovoljno, onda moramo da čestitamo Sitiju. Oni su kvalitetan tim, već su osvajali titulu. Sve što možemo je da pobedimo u preostalim utakmicama i stavimo ih pod pritisak", naveo je Milner, koji je osvojio dve šampionske titule sa Mančester sitijem.

