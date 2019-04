MILOJEVIĆ ZADOVOLJAN POSLE POBEDE: Ovaj derbi je bio sadržajniji nego prošli!

"Ovo je derbi, svaki nam je derbi takav, sa puno prekida. Obe ekipe su želele što manji rizik. Veliki je ulog. Kad napravite jednu grešku, a pogotovo u derbiju... Nije lako igračima, razumem ih. Mojim igračima bih čestitao, kao i igračima Partizana. Mislim da je bila sadržajna utakmica, mnogo bolja nego prethodni derbiji", rekao je Milojević za Arenu sport.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas Partizan sa 2:1, u trećem kolu plej-ofa Super lige Srbije.

Na konstataciju novinarke da je tokom utakmice vikao na golmana Milana Borjana, Milojević je rekao: "To je to".

"Kod 2:0 za nas falio nam je treći gol... Nesmotreni penal, opet vraćamo rivala u igru. Ali, fudbal je to", rekao je trener Zvezde.

Zvezda je prva na tabeli sa 48 bodova, šest više od drugoplasiranog Radničkog, četiri utakmice do kraja prvenstva.

Partizan posle poraza na petom mestu sa 30 bodova, jednim manje od Čukaričkog, a dva od Mladosti.

Trener Partizana Savo Milošević čestitao je Zvezdi, kako je rekao, na zasluženoj pobedi i istakao da je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala veći deo meča.

"Do penala je sve izgledalo više nego dobro, ali to je trenutna situacija, mi smo skloni tim padovima. Zvezda je psihološki mogla mnogo komotnije da igra ovu utakmicu, a nas svaki pad košta puna... Mogu da budem da budem zadovoljan jer su momci izdržali do kraja, vratili se čak u utakmicu, to meni pokazuje da ipak imamo karakter kao ekipa", rekao je Milošević.

"Rekao sam i pre utakmice, derbi je mogao da nam donese odredjeni bonus, ali mi imamo našu mini ligu do kraja da bismo obezbedili Evropu, tako da imamo još mnogo posla. Izabrali smo malo teži put, ali dobro...", dodao je on.

Milošević je ponovio da crno-belima neće biti lako u borbi za poziciju koja vodi u Evropu.

"To govorim od kad sam došao. Sigurno da neće biti lako. Ali, sve je dobro dok zavisi od nas. I dalje zavisi od nas samo, tako da je to najbitnije", rekao je Milošević.

Kurir sport

Foto: Starsport

Kurir